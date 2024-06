Ausgezeichnet für Innovation bei cloudbasierten Etikettierungslösungen, die eine vollständige Rückverfolgbarkeit über die gesamte globale Lieferkette sicherstellen

PORTSMOUTH, N.H., 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Loftware, , der weltweit führende Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management Lösungen, gab heute bekannt , dass das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough als „Supply Chain Visibility Company of the Year" ausgezeichnet wurde. Dies ist das dritte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen von SupplyTech Breakthrough als führend in der Supply-Chain-Technologie ausgezeichnet wurde.