BEIJING, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind die Worte und Taten seines Vaters Xi Zhongxun (1913–2002), der das Prinzip „ein öffentlicher Diener des Volkes zu sein" verkörperte, ein starkes Familienerbe, das seine Lebensauffassung, Arbeit und Philosophie tief beeinflusst.

In der Ausstellungshalle des ehemaligen Präfekturparteikomitees von Suide in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi fällt eine Zeile besonders auf: „Sitze aufrecht an der Seite des Volkes", ein Ausspruch von Xi Zhongxun, der einst auch Parteichef des Kreises Suide war.