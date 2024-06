PEKING, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der EH7 von HONGQI belegte beim jüngsten NAF-Reichweitentest einen beeindruckenden zweiten Platz und übertraf damit zahlreiche renommierte Marken wie Tesla, BMW und Audi. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement von HONGQI, qualitativ hochwertige und leistungsstarke Elektrofahrzeuge zu produzieren. Die Tester lobten den EH7 für seine außergewöhnliche Reichweite, sein angenehmes Fahrverhalten, seinen leisen Betrieb und seinen bemerkenswerten Komfort. Dies zeigt, wie sehr sich die Marke durch technologische Innovation und Raffinesse für ein erstklassiges Fahrerlebnis einsetzt.

HONGQI wird auf dem renommierten Goodwood Festival of Speed ein bedeutendes Debüt feiern. Das Goodwood Festival of Speed ist weltweit als prestigeträchtiges Motorsportereignis bekannt, und HONGQI ist der offizielle Partner für die Veranstaltung 2024. Vor allem aber wird HONGQI mit dem weltweiten Vorverkauf für sein fortschrittliches Elektrofahrzeug EH7 starten. Auf dieser Veranstaltung wird HONGQI fünf Modelle ausstellen. Zudem werden drei neue Energiemodelle – der EH7, der EHS7 und der EHS9 – an der Seite von Luxuswagen der Weltklasse beim klassischen Bergrennen antreten. Mit kraftvoller Leistung und außergewöhnlichem Handling bietet HONGQI ein packendes Highspeed-Erlebnis.

Das Goodwood Festival of Speed bietet die ideale Plattform für HONGQI, um seine neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Die Serienmodelle, einschließlich des EH7 und des EHS7, wurden durch verbesserte Software und Anzeigesysteme optimiert, die für ein überragendes Fahrerlebnis sorgen. Europäische Medien sind eingeladen, diese Optimierungen während des Festivals hautnah zu erleben und dem Charme des HONGQI-Fahrens zu erliegen.

Als angesehene chinesische Luxusmarke hat sich HONGQI dem Ziel verschrieben, den europäischen Verbrauchern qualitativ hochwertige Fahrzeuge anzubieten, die sowohl Spitzenleistung als auch modernste Technologie bieten. Basierend auf dem Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit und dem Ethos „besseres Fahren, besseres Leben" will die Marke ihren Kunden weltweit ein unvergleichliches Erlebnis ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2440002/image_5028817_23473022.jpg

