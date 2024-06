ROM (dpa-AFX) - Nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund wird über die Zukunft von Mats Hummels kräftig spekuliert. Einem Bericht des TV-Senders Sky vom Montag zufolge hat RCD Mallorca aus Spanien Kontakt mit dem Ex-Weltmeister aufgenommen. In Italien heißt es, Hummels werde in die Serie A wechseln.

Wie mehrere Medien am Sonntag berichteten, bahne sich ein Wechsel des Innenverteidigers zur AS Rom an. Der Kontakt zwischen Hummels und dem italienischen Hauptstadtclub sei zuletzt intensiviert worden, meldete die Zeitung "Gazzetta dello Sport". Demnach könnte der 35 Jahre alte Deutsche in Rom einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison erhalten.