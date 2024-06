CLI intensiviert weiterhin seine Bemühungen zur Reduzierung von Scope-1- und Scope-2-Emissionen durch Maßnahmen vor Ort und Innovationen

SINGAPUR, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited (CLI) hat drei neue Scope-3-Kategorien aufgenommen, die für seine Geschäftstätigkeit als wesentlich erachtet werden – eingekaufte Waren und Operationen, brennstoff- und energiebezogene Aktivitäten sowie Upstream-Transport und -Vertrieb – und den Umfang der Kategorie Investitionsgüter nach der jüngsten Überprüfung seines vollständigen Inventars der Scope-3-Emissionen, der Emissions-Hotspots und der wichtigsten Dekarbonisierungshebel in seiner gesamten Wertschöpfungskette erweitert, wie in seinem 15. Globalen Nachhaltigkeitsbericht dargelegt. CLI hat auch ihre Berichterstattung in bestehenden Kategorien, wie z. B. dem Verbrauch der Mieter, verbessert, was bessere Initiativen mit den Mietern und den Lieferketten ermöglicht. Der erweiterte Geltungsbereich bekräftigt das Engagement von CLI für die Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele und die gezielte Umsetzung des Nachhaltigkeits-Masterplans (SMP) 2030.