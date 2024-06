Eines ist auffällig: in den letzten Tagen ist das Volumen von Optionen auf die Aktien von Apple und Tesla massiv nach oben geschossen - eine solche Explosion hat es so noch nie gegeben! Aber was steckt dahinter? Der Glaube, dass beide Unternehmen die großen Gewinner von KI sind? Vielleicht auch. Bei Nvdidia ist diese Hoffnung ja schon länger virulent, bei Apple hingegen erst seit kurzer Zeit. Aber es könnte auch etwas anderes dahinter stecken: am Freitag erfolgt die Neubewertung der Gewichtung im maßgeblichen Tech-ETF XLK. Das bedeutet: institutionelle Investoren werden den Verlierer des Rennens zwischen Nvidia und Apple untergewichten müssen und die Aktie verkaufen (aber den Gewinner des Rennens höher gewichten). Erleben wir also eine Art Manipulation durch Optionen, um dieses Rennen nicht zu verlieren? Heute wieder einmal minimale Umsätze - am Mittwoch ist US-Feiertag (Juneteenth)..

Hinweise aus Video:

1. Dax und Frankreich-Aktien – Experte über die „Alarmstufe Rot“

2. Citigroup stuft wegen Frankreich-Turbulenzen Europa-Aktien ab

Das Video "Apple, Nvidia: Manipulation durch Optionen?" sehen Sie hier..