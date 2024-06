SINGAPUR, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- HTX, eine führende Kryptowährungsbörse, gibt mit Stolz die Ernennung von Hassan Sunny, Torwart der Fußballnationalmannschaft von Singapur, zum Beauftragten für Sicherheitsfragen bekannt.

„Die Partnerschaft zwischen HTX – der Börse des Volks – und Hassan Sunny – dem Torhüter des Volks – ist eine perfekte Einheit", sagte Justin Sun, Mitglied des Beratungsausschusses von HTX Global. „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, die Sicherheit der Vermögenswerte der Nutzer in der sich ständig weiterentwickelnden Kryptowelt zu gewährleisten. So wie Sunny sein Tor auf dem Spielfeld furchtlos verteidigt, so setzt sich HTX mit derselben Entschlossenheit dafür ein, das Vermögen jedes Nutzers zu schützen und eine möglichst sichere und zuverlässige Investitionsumgebung zu schaffen."