HANGZHOU, China, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 7. Juni 2024 eröffneten Dr. Ji Xiaofen, Direktor des Chinesischen Nationalen Seidenmuseums, und Frau Léa Herlet, Vertreterin der Musées Gadagne (Musée d'Histoire de Lyon), Frankreich , gemeinsam mit anderen Gästen eine neue Ausstellung - „Lyon im 18: the Prosperity of the Silk Capital in the Age of Enlightenment" (Wohlstand der Seidenmetropole im Zeitalter der Aufklärung) - läuft vom 7. Juni bis zum 6. September 6, 2024, in Hangzhou, gemeinsam kuratiert vom Nationalen Seidenmuseum China und den Musées Gadagne (Musée d'Histoire de Lyon), Frankreich.

Die Ausstellung ist in zwei Bereiche unterteilt: „Die Stadt Lyon im 18 Jahrhundert" und „Die große Lyoner Seide" mit 36 Architekturmodellen, Seidenstoffen, Kleidungsstücken, Porträts und Keramiken. Die Ausstellung veranschaulicht das sozioökonomische Denken und den modischen Fortschritt Frankreichs. Außerdem wird der kulturelle Austausch zwischen China und dem Westen hervorgehoben, indem chinesische Elemente in westlicher Malerei und Kleidung gezeigt werden.