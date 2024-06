Das Angebot von Eenovance an Energiespeichern für Privathaushalte umfasst die Serien MANA, RT und CHAKRA, die für Energiespeichersysteme mit einer Kapazität von 5 bis 25 kWh ausgelegt sind, wobei die Kapazität bei Parallelschaltung mehrerer Einheiten bis zu 100 kWh betragen kann. Diese Produkte bieten sichere und komfortable Energiespeicherlösungen für moderne Haushalte.

SHANGHAI, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Auf der 17. Internationalen Solar Photovoltaic and Smart Energy (Shanghai) Conference präsentierte Eenovance Energy stolz seine neuesten Fortschritte in der Energiespeichertechnologie. Bei der Präsentation wurde eine breite Palette von Energiespeicherprodukten und -lösungen vorgestellt, die das Engagement von Eenovance für Innovation und Spitzenleistungen im Energiesektor verdeutlichen.

Im Zuge der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien stellen die Instabilität und Unbeständigkeit der Energieversorgung eine große Herausforderung dar. Die gewerblichen und industriellen Energiespeicherprodukte von Eenovance bieten einzigartige Vorteile, um diese Probleme zu lösen. Diese Lösungen sind unverzichtbar für Peak Shaving, Notstromversorgung, dynamische Kapazitätserweiterung, Integration von Fotovoltaik und Speicherladung, Microgrids und Netzqualitätsmanagement.

Auf der SNEC 2024 stellte Eenovance die E-MATE-Serie gewerblicher und industrieller Energiespeicherprodukte vor, darunter das luftgekühlte All-in-One-System E-MATE 100-221-A und das flüssigkeitsgekühlte All-in-One-System E-MATE 200-418-L. Diese Systeme verfügen über 314Ah-Batteriezellen mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer, modulare Designs für eine einfache Installation und Wartung sowie effiziente Kühlmanagementsysteme. Zu den weiteren Merkmalen gehören Gasfeuerlöschanlagen, Energiespeicher und Energiemanagementsysteme.

Für Stromerzeugungs- und Netzanwendungen hat Eenovance die nächste Generation des G-Power 2500-5016-L Container-Energiespeichersystems auf den Markt gebracht. Dieses System integriert Batterien und String-PCS in einem 20-Fuß-Standardcontainer und bietet eine Einzelschrankkapazität von 2,5 MW/5 MWh. Es ist auf tiefe Integration, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Intelligenz und Effizienz ausgelegt.

Die von Eenovance Energy selbst entwickelten Batteriemanagementsysteme (BMS), Stromumwandlungssysteme (PCS) und Energiemanagementsysteme (EMS) bieten fortschrittliche technische Merkmale und leistungsstarke Funktionen. Diese Technologien verbessern die Leistung und Effizienz von Energiespeichersystemen und bieten den Nutzern eine bequemere, effizientere, sicherere und zuverlässigere Energieversorgung.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Eenovance Energy weiterhin der Produktforschung und -entwicklung widmen, um seinen Wettbewerbsvorteil kontinuierlich zu verbessern. Ziel des Unternehmens ist es, effizientere, stabilere und sicherere integrierte Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen für verschiedene Anwendungsszenarien und -arten zu entwickeln. Dieses Engagement unterstützt den weltweiten Übergang zur Entwicklung grüner Energie.

Eenovance Energy wird am 19. Juni 2024 an der Intersolar-Messe in München, Deutschland, teilnehmen. Wir freuen uns darauf, Fachleute aus der Branche zu treffen und unsere neuesten Innovationen zu präsentieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mira Li

Telefon: +86-18312064809

E-Mail: limeizhen@eenovance.com

