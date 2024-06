DUBAI, VAE, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Seit seiner Gründung setzt VAPORESSO auf die drei Faktoren INNOVATION, ZUVERLÄSSIGKEIT und STIL. Mit Stolz stellt das Unternehmen seine neuesten Erfolge bei den prestigeträchtigen Vapouround MENA Awards 2024 vor. Der ARMOUR MAX wurde als langlebiges Kraftpaket konzipiert und entwickelt, das sich von der Konkurrenz abhebt und als „Bester Mod" ausgezeichnet wurde, was seine marktführende Position im Vaping-Segment bestätigt. Mit einem bemerkenswerten Doppelsieg wurde der XROS 4 von VAPORESSO auch Finalist in der Kategorie „Best Open Pod", und das Engagement der Marke VAPORESSO für Exzellenz wurde als „Best Branding and Marketing" honoriert.

„Die Vapouround MENA Awards sind ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams für unsere langjährigen Werte INNOVATION, ZUVERLÄSSIGKEIT und STIL", so der Repräsentant von VAPORESSO, der die Auszeichnungen entgegennahm. „VAPORESSO bedankt sich für die Anerkennung durch unsere Verbraucher und Kunden. Getreu unserer Tagline MOVE BEYOND ORDINARY werden wir auch weiterhin exzellente Leistungen anstreben."