QINGDAO, China, 17. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, die von 2022 bis zum ersten Quartal 2024 bei den TV-Geräte-Lieferungen weltweit den zweiten Platz belegt, tritt in einem neuen Botschafter-Video ins Rampenlicht. Die Marke hat sich mit ihren globalen Botschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer zusammengetan, um den Fans das ultimative UEFA EURO 2024-Spielerlebnis zu bieten.

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 hat Hisense vor kurzem seine „BEYOND GLORY"-Kampagne gestartet und die beiden bekannten Torhüter zu Hisense Global Campaign Ambassadors, zu globalen Botschaftern der Kampagne, ernannt. Die Kampagne feiert das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, wie es die Fußballer bei der EURO 2024 an den Tag legen, und unterstreicht gleichzeitig das Engagement von Hisense, die Grenzen in der Haushaltsgeräteindustrie zu erweitern.