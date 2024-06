Essen (ots) - . Im Konflikt mit der Thyssenkrupp-Konzernführung greift die IGMetall die Essener Großaktionärin Krupp-Stiftung an. "Die Beschäftigten sindsehr enttäuscht von der Stiftung", sagte Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzendeder IG Metall, der auch Vize-Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp ist, derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagsausgabe und waz.de). Für dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei "die Stiftung der Garant für sichereArbeitsplätze und den Zusammenhalt im Unternehmen" gewesen, sagte Kerner. "Sienehmen nun wahr, dass das nicht mehr so ist."Der frühere IG Metall-Chef Detlef Wetzel, heute Vize-Aufsichtsratschef derStahlsparte Thyssenkrupp Steel, äußerte sich ebenfalls kritisch zurKrupp-Stiftung, die mit Hilfe von Konzern-Dividenden unter anderem kulturelleProjekte finanziert. "Wir reden hier von einer Stiftung, die sichgemeinwohlorientiert nennt. Ich sehe aber vor allem, dass sie kulturelleAktivitäten fördert und dafür das Geld aus Thyssenkrupp-Dividenden einsetzenwill", sagte Wetzel der WAZ. "Ich finde, es wird der Verantwortung der Stiftungnicht gerecht, die kulturellen Interessen über das Schicksal derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Familien zu stellen."Mit einem Anteil von rund 21 Prozent ist die Krupp-Stiftung die größteEinzelaktionärin des Thyssenkrupp-Konzerns. Die von Ursula Gather geführteStiftung unterstützt den umstrittenen Vorstandschef Miguel López, der die Hälfteder traditionsreichen Stahlsparte mit rund 27.000 Beschäftigten an dentschechischen Geschäftsmann Daniel Kretinsky verkaufen will.https://www.waz.de/wirtschaft/article406573341/krise-bei-thyssenkrupp-ig-metall-greift-krupp-stiftung-an.htmlPressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6520nrw_cvd@funkemedien.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55903/5803526OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung