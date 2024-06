NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 260 Euro angehoben. Datenzentren hätten in den vergangenen Jahren Wachstumsraten von 30 bis 40 Prozent bei der Nachfrage verzeichnet, die sich künftig bei rund 15 Prozent einpendeln sollten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des darauf resultierenden Strombedarfs müssten sich die Investitionen in die entsprechende Elektro-Infrastruktur verdoppeln. Davon sollte der Technologiekonzern Schneider Electric am meisten profitieren. Dessen Wachstums- und Margenaussichten seien nachhaltiger als bisher von ihm vermutet. Die Konsensschätzungen für 2025 hätten noch Luft nach oben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 15:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 226,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Juni 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.



