Im Rahmen des Arrangements haben die Besitzer von Stammaktien von Vizsla Silver (jeweils eine "VZLA-Aktie") das Recht, für jede VZLA-Aktie, die sie unmittelbar vor dem Abschluss des Arrangements besitzen, ein Drittel einer Stammaktie von Spinco und ein Drittel eines Warrants auf den Erwerb einer Stammaktie von Spinco zu erhalten. Nach dem Arrangement wird Spinco nicht länger eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Vizsla Silver sein.

Die Aktionäre stimmten bei der heutigen Versammlung über insgesamt 101.847.455 Vizsla Silver Aktien ab, was 43,69% der ausstehenden Aktien entspricht, die persönlich anwesend oder durch einen Bevollmächtigten vertreten waren.

Das Arrangement wurde mit 85,03 % der abgegebenen Stimmen von den Aktionären angenommen.

Die Aktionäre genehmigten auf der Versammlung auch den Aktienoptionsplan der Spinco (der "Spinco-Optionsplan"). Der Spinco-Optionsplan wurde mit 69,16 % der von den Aktionären abgegebenen Stimmen genehmigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, am 19. Juni 2024 beim Supreme Court of British Columbia (das "Gericht") einen Antrag auf eine endgültige Verfügung zu stellen.

Am 11. Juni 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es davon ausgeht, dass der 21. Juni 2024 der Stichtag sein wird und dass die an diesem Tag eingetragenen Aktionäre zum Erhalt von Spinco-Wertpapieren berechtigt sein werden. Das Unternehmen möchte klarstellen, dass es sich bei der Transaktion um eine Transaktion zum "Stichtag" handelt. Dementsprechend werden Aktionäre, die zum Geschäftsschluss des letzten Handelstages unmittelbar vor dem Datum des Inkrafttretens eingetragen sind, wobei dieser letzte Handelstag derzeit voraussichtlich am oder um den 21. Juni 2024 sein wird, Spinco-Wertpapiere erhalten.

