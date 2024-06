Ein genauer Blick auf den Kursverlauf seit Mitte März dieses Jahres offenbart zudem noch eine etwas in Schieflage geratene inverse SKS-Formation, die mit dem Kurssprung Ende der letzten Handelswoche aufgelöst worden ist. Tagesschlusskurse oberhalb von 664,25 US-Dollar würden demnach für einen baldigen Anstieg zunächst an die Rekordstände aus 2021 bei 700,99 US-Dollar sprechen, eine weitere Kaufwelle könnte sogar an 766,87 US-Dollar aufwärts führen und ein Long-Investment besonders attraktiv gestalten. Auf der Unterseite sollte es zu keinen Abschlägen mehr unter 630,00 US-Dollar kommen, in diesem Fall müsste nämlich die Annahme eines Fehlausbruchs in den Raum gestellt werden, in der Folge könnten Verluste auf 610,45 und darunter 580,26 US-Dollar in Erscheinung treten. Vorläufig allerdings halten Bullen die Zügel stramm in der Hand.

Trading-Strategie: