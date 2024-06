Der Eurokurs dürfte in den kommenden Wochen maßgeblich von dem Ergebnis der französischen Parlamentswahl am 7. Juli abhängen und damit die Richtung für die nächsten Wochen und Monate vorgeben. Sollte das Ergebnis, nicht wie von Präsident Emmanuel Macron erwartet ausfallen und die Stimmen an die rechte Rassemblement National gehen, würde dies die Gemeinschaftswährung entsprechend belasten und könnte neuerliche Jahrestiefs hervorrufen. Sollte die Mehrheit behalten, dürfte dies den Euro dagegen festigen und deutliche Kursgewinne vermuten lassen.

Eurokurs auf Richtungssuche