Zu diesem möglichen Weg des heimischen Leitbarometers gesell sich am Freitag auch noch der Verfallstag auf Futures, Optionen sowie Indizes dazu.Impulse dürfte es am Dienstag aber vonseiten des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) geben, zum anderen von den finalen Verbraucherpreisen im Euroraum für den Monat Mai. In vorläufigen Zahlen war eine Teuerungsrate von 2,6 Prozent ermittelt worden, nach 2,4 Prozent im April.

Technisch stützt der 200-Tage-Durchschnitt (roter Durchschnitt) bei aktuell 17.924 Punkten das heimische Leitbarometer, übergeordnet ist nach Verlassen des vorherigen Abwärtstrends auf der Unterseite jedoch ein größeres Verkaufssignal aktiviert worden. Ziele sind unter dem EMA 200 bei 17.875 und 17.500 Punkten zu finden. Erst anschließend wird eine längere Stabilisierungsphase für den DAX erwartet, sodass Short-Positionen auf einem erhöhten Niveau derzeit die erste Wahl darstellen. Temporäre Kursgewinne an 18.200 und darüber an den EMA 50 bei 18.324 Punkten könnten zuvor aber noch aufkommen. Um ins bullische Fahrwasser zurückzugelangen, müsste der DAX dagegen mindestens über 18.750 Zähler zulegen.