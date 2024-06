Angetrieben von stark steigenden Rüstungsausgaben – die NATO schätzt den deutschen Verteidigungsetat in diesem Jahr auf 96 Milliarden Euro – sind die Aktien Hensoldt und Rheinmetall fulminant in das Börsenjahr gestartet.

Der Spezialist für Sensortechnologie und elektronische Kampfführung Hensoldt verteuerte sich von knapp 25 auf in der Spitze fast 45 Euro – ein Anstieg von knapp 80 Prozent.

Seit dem Erreichen des neuen Allzeithochs handelt die Aktie aber in einem Abwärtstrend, der sich in der vergangenen Woche beschleunigte. Dadurch setzte die Aktie auf der 200-Tage-Linie auf und konnte am Montag, unterstützt durch einen Insider-Kauf, einen Rebound einleiten.

Wie stehen die charttechnischen Chancen, dass dieser anhält und in der Aktie für neuen Schwung sorgen kann?

Anhaltende Gewinnmitnahmen erzwingen Abwärtstrend

Trotz der starken Kursverluste in der vergangenen Woche verlief der Abwärtstrend der Aktie bislang geordnet und in einem etwa 5 Euro breiten Trendkanal. Gelegentliche Unter- oder Übertreibungen wurden meistens noch am selben Tag berichtigt, der Abwärtstrend somit zementiert.

Die sichtbarsten technischen Folgen der Korrekturbewegung sind das Unterschreiten der 50-Tage-Linie, die ebenfalls ihre Trendrichtung geändert hat, sowie der Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD, der dadurch inzwischen einen recht dynamischen Abwärtstrend der Aktie anzeigt.

200-Tage-Linie rettet den Kurs – für das Erste

Am vergangenen Freitag ist die Aktie von Hensoldt gemeinsam mit anderen Rüstungswerten, wie Renk und Rheinmetall, erneut unter Druck geraten. Befürchtet wurde das mögliche Aus von Rüstungskooperationen, sollte bei den Parlamentswahlen in Frankreich der extrem rechte Rassemblement National als Wahlsieger hervorgehen.

Dadurch setzte Hensoldt auf der 200-Tage-Linie auf. Das Aufsetzen auf dieser vielbeachteten Unterstützung führte zum Wochenauftakt, unterstützt durch einen inzwischen überverkauften Abwärtstrend, zum Rebound der Aktie.

Rebound dürfte erneut abverkauft werden

Dadurch ist das Papier über die Unterstützung bei 33 Euro sowie die Mittellinie des Abwärtstrendkanals geklettert – eine erste Verbesserung der technischen Ausgangslage.

Für weitere Entspannung muss die Aktie nun über den Widerstand bei 35 sowie die Abwärtstrendoberkante bei rund 36 Euro klettern, ehe ein neues prozyklisches Kaufsignal getriggert und der Abwärtstrend als Bullenflagge aufgelöst werden könnte.

Die Chancen hierfür sind derzeit allerdings nicht allzu hoch einzuschätzen, da MACD und der Relative-Stärke-Index (RSI) technische Stärke vermissen lassen. Durch den Kurssprung am Montag ist außerdem der überverkaufte Zustand der Aktie abgebaut und der RSI auf Tagesbasis zu 36 Punkten zurückgekehrt.

Auf Wochen- und Monatsbasis notiert er neutral, was bedeutet, dass die Aktie ihr Abwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Genau das ist mit Blick auf den tief im Minus notierenden MACD, der auch vom Sprung über die (rote) Signallinie als Zeichen einer ersten Entspannung weit entfernt ist, aber zu erwarten.

Fazit: Hier ist aktuell nichts zu holen

Daher ist das derzeit wahrscheinlichste Szenario für die Aktie von Hensoldt ein kurzfristiges Anhalten des Rebounds, mutmaßlich bis 35, höchstens 36 Euro, und anschließend die Wiederaufnahme des Abwärtstrends und ein mittelfristiges Erreichen von 30 Euro, ehe ein Bodenbildungsversuch einsetzen könnte.

Da prozyklische Signale erst oberhalb von 36 Euro zu erwarten sind, ist das Chance-Risiko-Verhältnis in der Aktie aktuell ausgeglichen, weswegen tagesaktuell weder Short- noch Long-Positionen zu empfehlen sind. Trader sollten daher das Erreichen entweder der oberen oder unteren Handelsspanne abwarten und sich erst dann engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 34,56EUR auf Tradegate (18. Juni 2024, 09:11 Uhr) gehandelt.