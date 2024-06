Die Aktien des Videospielhändlers sind im letzten Monat stark gestiegen, seit Keith Gill, der als Roaring Kitty bekannte Meme-Trader, wieder auftauchte und später eine große Position in GameStop bekannt gab.

Anleger hatten gehofft, dass Cohen mehr Details über einen strategischen Plan zur Wiederbelebung des GameStop-Geschäfts bekannt geben würde, so die Analysten. Cohens Mangel an Details zu den Akquisitionsplänen "ist zumindest für einige Investoren enttäuschend", sagte Michael Pachter, ein Analyst bei Wedbush, der ein Kursziel von 13,50 US-Dollar für die GameStop-Aktie hat.

Pachter wies darauf hin, dass GameStop in den kürzlich veröffentlichten Unterlagen eine Gewinnspanne von etwa 36 Prozent ausweist, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen beim Wiederverkauf gebrauchter Software und Hardware gut abschneidet. Auf der anderen Seite bleibt der Wettbewerb auf dem Markt für Spielkonsolen intensiv, während der Markt für gebrauchte Software langsam austrocknet, da die Spieler auf digitale Downloads umsteigen, so Pachter.

Während der Frage-und-Antwort-Sitzung, die etwa zehn Minuten dauerte, schickten die Aktionäre ihre Fragen an GameStop General Counsel Mark Robinson, der kurze Antworten gab.

Auf die Frage nach der Zusammensetzung des GameStop-Vorstands antwortete Robinson, dass der Corporate-Governance-Ausschuss des Unternehmens diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen wird. Er bestätigte, dass das Unternehmen in der vergangenen Woche 2,14 Milliarden US-Dollar durch eine Kapitalerhöhung eingenommen hat, gab aber keine weiteren Kommentare ab.

GameStop hatte die ursprünglich für den 13. Juni angesetzte Versammlung verschoben, nachdem viele Aktionäre aufgrund einer "beispiellosen" Nachfrage nicht in der Lage waren, die Webübertragung zu empfangen, so dass die Versammlung vertagt werden musste. Danach kamen Gerüchte auf, ob Roaring Kitty in das Board of Directors einziehen könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 23,12EUR auf Tradegate (18. Juni 2024, 08:27 Uhr) gehandelt.