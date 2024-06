Der politische Rechtsruck bei den Europawahlen, vor allem in Frankreich, drückte auf den Kurs der Staatsanleihen, in die auch die Banken investiert sind. Neben den französischen Banken traf dieser Schock aber auch die deutschen Banken. Seit der Stimmenauszählung am 9. Juni hat beispielsweise der Aktienkurs der Deutschen Bank in der Spitze um gut 7,5 Prozent nachgegeben. Die Aktivität der amerikanischen Notenbank (Fed) in Bezug auf die Geldpolitik am 12. Juni war von den Marktteilnehmern weitgehend erwartet worden. Nachdem die Inflation noch nicht den Zielwert erreicht hat und nur langsam sinkt, verringerte die Fed die ausstehenden Zinssenkungen 2024 von drei auf eine. Diese Entscheidung sollte auch den europäischen Leitzins stabilisieren und der Deutschen Bank Zinserträge bescheren.

Zum Chart