Hamburg (ots) -



- 541 Experten aus Deutschland und USA berichten in empirischer Studie über

Strategien und Maßnahmen.

- Unternehmen agieren weiterhin in einer Polykrise.

- Deutsche Unternehmen setzen auf Haltestrategien. Geschäftsmodelle mehrheitlich

unangetastet.

- Dabei wird Geschäftsmodellinnovation der größte strategische Mehrwert

zugesprochen.

- In den USA liegen Priorisierung und strategischer Mehrwert näher zusammen.

- Rolle des PMO gewinnt massiv an Bedeutung.



Auch für das Jahr 2024 zeichnet die Expertenbefragung und Studienreihe

#SHIFTHAPPENS ( hier downloaden (https://www.nordantech.com/de/shifthappens2024)

) des Hamburger Softwareunternehmens Nordantech ein angespanntes Bild. In einer

volatilen Lage, die sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch einer Polykrise

gleicht, sehen sich Unternehmen weltweit mit herausfordernden Rahmenbedingungen

konfrontiert: Das globale Kriegsgeschehen, der Preis- und Kostendruck, der

Zugang zu Rohstoffen und Vorprodukten, die aggressiven Wettbewerbspraktiken

Chinas und auch der Klimawandel beeinflussen maßgeblich, welche Projekte und

Maßnahmen Unternehmen und insbesondere PMOs anstoßen, (de-)priorisieren oder

strategischen Projekten



- 84 % der Teilnehmenden berichten von einem starken oder sehr starken

Transformationsdruck.

- Top-3 Transformationstreiber sind Preis- und Kostendruck, Digitalisierung

sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

- Innovationsdruck erstmals seit 2021 wieder unter den Top-5

Transformationstreibern.

- Die Unternehmen reagieren mit Spar- und Effizienzmaßnahmen sowie mit

strategischen Projekten.

- Silberstreifen: Wandel in den Priorisierungslogiken deutet sich bei einigen

Unternehmen an: weg von der rein kurzfristigen, hin zu einer mittel- bis

langfristigen Betrachtung.

- Fast 70 % der Experten messen dem PMO einen hohen bis sehr hohen Einfluss auf

den Transformationserfolg bei.

- AI kommt im Alltag des PMO an | 32 % geben an, dass AI in den kommenden 12

Monaten einen maßgeblichen Einfluss auf die Arbeit haben wird.

- Top-Findings der Studie hier ansehen

(https://campaign.nordantech.com/hubfs/SHIFTHAPPENS_2024/Onepager-2024.pdf)



"Unternehmen setzen derzeit überwiegend auf Spar- und Effizienzmaßnahmen, obwohl

sie Geschäftsmodellinnovationen als strategisch wertvoller ansehen. Angesichts

der angespannten Lage bleibt ihnen oft keine andere Wahl. Ein internationaler

Vergleich zeigt jedoch, dass dies kein globales Phänomen ist. Eine Rückkehr zu

innovationsgetriebenen Strategien ist daher wünschenswert, aber unter den



