NextEra Energy , ein vor allem im aufstrebenden US-Bundesstaat Florida aktiver Energieversorger, entwickelte sich in den vergangenen 10 Jahren zu einer der beliebtesten Dividendenaktien.

Grund hierfür ist nicht nur die mit einem Mittel von 3,1 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, sondern auch die Kurswertsteigerung der Aktie. In den vergangenen 10 Jahren legte das Papier 196 Prozent zu.

Inklusive Dividende gelang so eine Gesamtperformance von 283 Prozent, während sich der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im selben Zeitraum um 239 Prozent gesteigert hat.

In den vergangenen Tagen gab es für die Aktie und das Unternehmen, das nach eigener Angabe der weltweit größte, private Erzeuger von Erneuerbaren Energien ist, allerdings gleich doppelten Gegenwind.

Mittelfristiger Ausblick überzeugte nicht

Am Montag der vergangenen Woche enttäuschte NextEra Energy im Umfeld seiner Investorenkonferenz mit seinem mittelfristigen Ausblick. Bis 2027 will das Unternehmen einen Gewinn von 3,85 bis 4,32 US-Dollar erzielen. Die Konsensschätzung lag laut Angaben von FactSet mit 4,35 US-Dollar je Anteil aber deutlich höher.

Die Prognosen für dieses sowie das kommende Jahr wurden unterdessen bekräftigt, lagen selbst am oberen Ende der unternehmenseigenen Erwartungen aber unter den Analystenerwartungen.

Hier spiegelte sich die Erwartung des Marktes einer erhöhten Energienachfrage durch KI-Rechenzentren nicht wider. Genau die hatte in den Monaten zuvor aber für eine kräftige Erholung der Aktie gesorgt.

Kapitalerhöhung weckt neue Befürchtungen

Am späten Montagabend sorgte das Unternehmen für das nächste Ärgernis – und kündigte eine Kapitalerhöhung im Wert von 2 Milliarden US-Dollar an. Hierzu sollen bis Juni 2027 einlösbare Bezugsrechte herausgegeben werden.

Das Unternehmen will die Mittel für allgemeine Betriebsausgaben, neue Energieprojekte sowie das Bedienen und den Abbau von Schulden nutzen. Gegenwärtig betragen die langfristigen Verbindlichkeiten von NextEra Energy rund 68 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau seiner Energieerzeugungskapazitäten investiert.

In der US-Nachbörse wurde die Kapitalmaßnahme mit Kursverlusten von 5,4 Prozent quittiert. Dabei waren für die Aktie außergewöhnlich hohe, außerbörsliche Handelsumsätze zu verzeichnen.

Fazit: Derzeit kein Kauf, Aktie des Konkurrenten erwägen!

Nach einer in diesem Jahr starken Erholungsrallye befindet sich Dividendenaktie NextEra Energy wieder im Rückwärtsgang. Neben einer enttäuschenden Prognose sorgte am Montagabend eine Kapitalerhöhung für neuen Ärger.

Die könnte außerdem erneut für Sorgen um die Kapitalisierung der Tochter NextEra Energy Partners wach werden lassen – die geriet aufgrund der im vergangenen Jahr stark gestiegenen Zinsen schwer unter Druck und crashte zeitweise, was auch die Papiere der Muttergesellschaft einbrechen ließ.

Die Beteiligungsstruktur der Unternehmensgruppe ist in den vergangenen Jahren ohnehin zunehmend undurchsichtig geworden, weswegen Anleger gegenüber NextEra Energy vorsichtig agieren sollten. Eine bessere Alternative im Bereich Erneuerbare Energien stellt gegenwärtig Brookfield Renewable dar.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

