Verfallstags-Update zum großen Juni-Verfallstag im DAX

Die charttechnische Lage nach dem Abverkauf

Beginnen wir diesmal mit dem Blick auf den Chart, denn der Kursverlauf setzt nun die Akzente für den Verfallstag, weniger die Verfallstagskonstellation:

Bei schematischer Chartinterpretation stellt sich der Verlauf in der Vorwoche so dar, dass der DAX mit einem kurzen Rücksetzer zu Wochenbeginn zunächst die Unterkante des grauen Unsicherheitskeils sowie die gestrichelte Aufwärtslinie bestätigt hat (grüner Pfeil). Danach trug eine Gegenreaktion den Kurs wieder zurück über das Hoch von Anfang April oberhalb von 18.500 Punkten (dicke rote Linie).

Doch dieser Ausbruch entpuppte sich als Bärenfalle (roter Pfeil): Am Donnerstag fiel der Kurs dynamisch zurück, durchbrach die gestrichelte Aufwärtslinie und beendete den Handel erneut an der Unterkante des grauen Keils. Wie so häufig nach Bullenfallen ging der Abverkauf am Freitag weiter, wobei auch noch der Unterstützungsbereich oberhalb von 18.200 Punkten genau in einem Kreuzwiderstand (roter Kreis) durchschlagen und der flache blaue Trend gebrochen wurde. Erst an der runden 18.000er Marke kam der DAX vor dem Wochenende zum Stehen.

Die graue Unsicherheitsformation wurde damit ganz klassisch nach unten aufgelöst. Aus charttechnischer Sicht wäre nun eine größere Seitwärtsbewegung innerhalb des gelben Rechtecks möglich, sofern der DAX nicht nachhaltig über 18.000-Punkte bleibt. Im Rahmen dieser Seitwärtsbewegung wäre aber ein (Fehl-)Ausbruch nach unten zu erwarten – als Pendant zu dem Ausflug des DAX über die rote Linie im Mai.

Achtung, politische Börse!

So weit die charttechnische Lage. Nun dürfen wir jedoch die Hintergründe für diesen Kursverlauf nicht ausblenden – das Ergebnis der EU-Parlamentswahl und insbesondere der Beschluss zu Neuwahlen in Frankreich. Das hat in einer ersten Reaktion am Montag und Dienstag zunächst zu starken Abschlägen bei französischen Bankaktien, dann auch bei italienischen geführt. Beide Länderindizes waren im Wochenverlauf die schwächsten der großen Indizes.

Seite 2 ► Seite 1 von 2