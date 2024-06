Umfrage sieht in Thüringen schwierige Regierungsbildung Gut drei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen zeichnet sich laut einer aktuellen Umfrage eine schwierige Regierungsbildung ab. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow verliert weiter an Zustimmung und käme nur noch auf elf Prozent, wie die …