Als es Käufern Mitte April gelungen war die Aktie dynamisch über die Vorgängerhochs aus 2021 von 426,16 US-Dollar voranzutreiben, kam es zu einem mittelfristigen Kaufsignal mit einem Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement. Dieser Bereich wurde zwar ins Visier genommen, bislang kamen aber Verlaufshochs bei 471,48 US-Dollar zustande. Anschließend glitt der Wert in eine gesunde Konsolidierung und setzte auf den 50-Wochen-Durchschnitt zurück. Die an den Tag gelegten Kursmuster lassen hierbei aber den Eindruck einer bullischen Flagge aufkommen, die womöglich in den nächsten Stunden oder Tagen zur Oberseite aufgelöst werden könnte und damit hervorragende Long-Chancen für unentschlossen Anleger bietet.

Tagesschlusskurse über dem Niveau von 457,64 US-Dollar würden klare Hinweise auf eine positive Auflösung der Flagge liefern, in der Folge könnten Kursgewinne an die bisherigen Rekordstände von 471,48 US-Dollar ausgerufen werden, das übergeordnete Hauptziel liegt bei 482,70 US-Dollar und ist mit dem 138,2 % Fibo verknüpft. Eine überschießende Welle könnte darüber sogar an das 161,8 % Fibo bei 517,63 US-Dollar heranreichen, allerdings erst auf mittelfristiger Basis. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die Vorwochentiefs von 439,15 US-Dollar weiteres Konsolidierungspotenzial in den Bereich um 419,00 US-Dollar aufdecken.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Aktuell sucht Goldman Sachs noch nach einem Boden, die letzten zwei Handelstage haben sich jedoch vergleichsweise stark präsentiert. Aber erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 457,65 US-Dollar dürfte weitere Käufer mobilisieren und einen Anstieg an 471,48 und darüber 482,70 US-Dollar ermöglichen. Hierauf ließe sich beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MG4R1X sehr gewinnbringend setzen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau aus auf insgesamt 90 Prozent, Ziel des Scheins wurde am Ende bei 5,80 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei den Bereich von vorläufig 445,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, in der Folge ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 2,28 Euro. Als Anlagehorizont sind einige Wochen locker einzuplanen.