Nasdaq extrem überkauft, Nvidia besiegt Apple!

Der Nasdaq ist nach der gestrigen Rally (RSI von 82) so stark überkauft wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr - und Nvidia hat das Rennen gegen Apple bei der Gewichtung im Tech-Index-ETF XLK gewonnen. Das könnte heute zu Gewinntmitnahmen bei Apple führen (die bereits gestern Abend einsetzten), nachdem Apple wie auch Nvidia mithilfe massiver Volumina an Call-Optionen nach oben getrieben worden waren (die meisten davon verfallen am Freitag im großen Verfall) im Rennen um ddie Gewichtung im XLK. Die großen Tech-Aktien im Nasdaq sind nun so extrem gelaufen in Relation zu Value-Aktie wie noch nie zuvor - der Tech-Sektor in Relation zum S&P 500 handelt derzeit ca. 10% über dem Hochpunkt der damaligen Dotcom-Blase. Das "schreit" nach einer Korrektur hin zu weniger extremen Werten..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500 und Nasdaq mit neuen Rekordhochs – die Gründe

2. In Frankreich bröckelt die Brandmauer gegen Marine Le Pen

