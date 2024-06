München (ots) - Produkteinführung anlässlich der Intersolar München, Halle C2,

Stand 513



Die Nutzung von umweltfreundlichen und nachhaltigem Strom aus Solarenergie ist

ein wichtiger Beitrag zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Eigene Solaranlagen mit

einem Energiespeicher machen Privathaushalte und Unternehmen aber vor allem auch

unabhängig vom öffentlichen Stromnetz. Die selbst erzeugte Energie kann

zwischengespeichert und flexibel genutzt werden, was gleicht teure Lastspitzen

ausgleicht und die Energiekosten senkt.



VOLTHOME® und VOLTINDUSTRY für Unternehmen und Privathaushalte





Mit den auf der EES München erstmals präsentierten Produkten VOLTINDUSTRY fürUnternehmen und VOLTHOME® für Privathaushalte setzt der österreichischeEnergiespeicherspezialist Miba Battery Systems neue Maßstäbe in punktoEnergiedichte, Flexibilität und Sicherheit. Die modularen Batteriesysteme sindje nach Anwendungsbedarf in unterschiedlichen Speicherkapazitäten erhältlich undlassen sich bei steigendem Bedarf nachträglich einfach mit zusätzlichen Modulenerweitern. Die Speicher passen sich jeden Raum mühelos an und können flexibel ander Wand befestigt und am Boden platziert werden.Maximale Power, Effizienz und Langlebigkeit - Sicherheit über die Norm hinausVOLTINDUSTRY ist in den Kapazitäten 29, 33, 37 und schon bald bis zu 49,8Kilowattstunden erhältlich, VOLTHOME® in den Kapazitäten 12, 17, 21 und 25.Marktvergleiche belegen, dass beide Speicher zu den energieeffizientesten amMarkt gehören. Dadurch benötigen sie im Vergleich zu anderen Energiespeichernmit gleicher Kapazität deutlich weniger Platz. Zudem erreichen sie eine bessereEnergieeffizienz, indem durch höhere Spannung und geringeren Strom Verlusteminimiert werden. Auch auf die Langlebigkeit und die Sicherheit hat Miba BatterySystems bei der Entwicklung von VOLTINDUSTRY und VOLTHOME® besonderen Wertgelegt: Durch "Active Balancing" wird sichergestellt, dass jede Batteriezelledie gleiche Spannung hat. Das macht die Speicherlösungen langlebiger undeffizienter. Höchste Sicherheitsstandards gewährleisten die Rundzellen mitEinzelzellenschutz sowie das von der Miba Battery Systems selbst entwickelteBatterie-Managementsystems. Höchste Peak-Belastungen, einfache Montage, einezukunftsweisende Zellchemie auf Basis der Lithium-Eisenphosphat-Technologie undein zeitloses Design sind weitere wesentliche Produktvorteile der neuenSpeichertechnologien.Innovation und Know-how aus Österreich - Produktion in ÖsterreichImmer mehr Unternehmen und Privathaushalte setzen bei Energiespeicherlösungenauf heimische Produkte aus Europa. VOLTHOME® und VOLTINDUSTRY wurden inÖsterreich entwickelt. Die Produktion erfolgt ebenfalls in Österreich, in der