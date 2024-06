Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) -- Trotz rückläufiger Stückzahlen steigt der Anteil Chinas an den deutschenElektroauto-Importen gegenüber Januar bis April 2023 weiter- Importe von Elektroautos aus China haben sich von 2022 bis 2023 verdreifachtund von 2020 bis 2023 sogar verzehnfacht- Deutsche Pkw-Exporte nach China sinken nach deutlichem Rückgang im Jahr 2023in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 leicht gegenüber demVorjahreszeitraum - starker Anstieg bei Benzinern mit 1,5 bis 3 Litern Hubraum- Im Jahr 2023 hatte Deutschland insgesamt 241 000 Pkw nach China exportiert und173 100 Pkw von dort importiertDie Europäische Kommission erwägt hohe Strafzölle bei der Einfuhr vonElektrofahrzeugen aus der Volksrepublik China. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2023 insgesamt 129 800 Pkw mit reinemElektroantrieb im Wert von 3,4 Milliarden Euro aus China nach Deutschlandimportiert. Damit haben sich die Importe chinesischer Elektroautos im Vergleichzum Vorjahr sowohl mengen- als auch wertmäßig verdreifacht. Im Jahr 2022 wurden43 200 reine Elektroautos für 904,0 Millionen Euro aus China nach Deutschlandimportiert. Gemessen an den Stückzahlen verzehnfachten sich die Importechinesischer E-Autos im Vergleich zum Jahr 2020 sogar. Damals waren lediglich 12800 reine E-Autos im Wert von 115,2 Millionen Euro aus China importiert worden.Obwohl die Zahl der aus China importierten Elektroautos in den ersten vierMonaten des Jahres 2024 aufgrund der verhaltenen Inlandsnachfrage in dieserFahrzeugkategorie deutlich sank, stieg der Anteil Chinas an den gesamtendeutschen E-Auto-Importen nochmals kräftig.Mehr als ein Viertel der importierten Elektroautos stammten 2023 aus ChinaDer chinesische Anteil an den Importen reiner Elektroautos hat sich 2023 imVergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Von den insgesamt 447 200 nachDeutschland importierten E-Autos kamen 29,0 % aus China. Mit großem Abstandfolgten Südkorea mit einem Anteil von 9,9 % (44 200 E-Autos) und Tschechien miteinem Anteil von 9,3 % (41 600 E-Autos) aller Elektroauto-Importe. Im Jahr 2022hatte der Anteil Chinas an den Importen reiner Elektroautos noch bei 12,0 % undim Jahr 2020 erst bei 7,7 % gelegen.Januar bis April 2024: 15,7 % weniger Elektroautos aus China als imVorjahreszeitraumVon Januar bis April 2024 stieg Chinas Anteil an den gesamten Importen vonreinen Elektroautos nach Deutschland nochmals auf 40,9 % an - und dies, obwohldie Zahl der aus China importierten E-Autos im Zuge der schwachen deutschenInlandsnachfrage gegenüber den ersten vier Monaten des Jahres 2023 um 15,7 %