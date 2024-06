Wien/Mainz, 18. Juni 2024. (ots) -



- Herausragend: 12 Stockwerke mit rund 9.400 Quadratmetern BGF für neues

Arbeiten

- Flexibel: nachhaltige Büroflächen ab 300 Quadratmeter im Zollhafen Mainz

- Hochwertig: Landmark-Architektur in bester Wasserlage

- Einladend: Dachterrasse mit Panoramablick über Mainz und den Rhein



Mit großem Stolz hat die UBM Development im Zollhafen Mainz den Grundstein für

das Holz-Hybrid-Hochhaus "Timber Peak" gelegt. Damit wird nur vier Monate nach

Erteilung der Baugenehmigung für den höchsten Holz-Hybrid-Bau in Rheinland-Pfalz

der erste Meilenstein erreicht. "Unser strategischer Ansatz green. smart. and

more. umfasst höchste Gebäudeintelligenz und architektonische

Alleinstellungsmerkmale, sowohl im ästhetischen Bereich als auch in der

flexiblen Flächennutzung", sagt David S. Christmann, Vorsitzender der

Geschäftsführung der UBM Development Deutschland, und ergänzt: "Der Timber Peak

erfüllt diese Vorzüge in jeglicher Hinsicht auf herausragende Weise."







Auf zwölf Stockwerken bietet das Gebäude rund 9.400 Quadratmeter

Bruttogrundfläche mit flexiblen Grundrissen für die neue Art der Büronutzung -

und spektakuläre Ausblicke auf den Hafen, den Rhein und die gesamte Mainzer

Stadtsilhouette. Die insgesamt 8.750 Quadratmeter Büromietfläche umfassen

großzügige Räume mit natürlichen Holzoberflächen und hohem Tageslichteintrag.

Nutzern, die auf eine gesunde und nachhaltige Arbeitsatmosphäre Wert legen und

New Work-Konzepte umsetzen möchten, finden im Timber Peak dafür bestens

geeignete Flächen ab 300 m². Im Untergeschoss steht eine E-Ladeinfrastruktur für

bis zu 40 Kfz-Stellplätze bereit, eine Terrasse im 5. Obergeschoss sowie eine

Dachterrasse mit Panoramablick über den gesamten Zollhafen runden das

ganzheitliche Konzept ab. Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2025

geplant.



Die Verwendung von

günstig auf den ökologischen Fußabdruck aus. Auch im Betrieb ist das Hochhaus

nachhaltig. Für Timber Peak wurde ein integratives Niedrigenergiekonzept

entwickelt, das verschiedene erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik,

Geothermie und adiabate Kühlung kombiniert. Das Ziel dabei ist ein minimaler

Energieverbrauch bei maximaler Autarkie und günstiger und sicher kalkulierbarer

Kosten. Wird auch der restliche Strombedarf aus erneuerbaren Quellen gedeckt,

ist der tägliche Betrieb zu 100 Prozent klimaneutral. Eine DGNB

Zertifizierung wird angestrebt.



UBM und der Mainzer Zollhafen



Der Timber Peak ist nicht das erste UBM-Projekt im Zollhafen Mainz. Aktuell

entsteht in bester Wasserlage das Wohnhaus "Havn" mit 44 eleganten

Eigentumswohnungen, deren begrünter Dachgarten mit Pergolen freien Blick auf den

Rhein bieten wird. Außerdem ist derzeit das Projekt "Flößerhof" im Vertrieb,

entwickelt in Partnerschaft mit CA Immo. Mit dem Timber Peak geht das erste von

vier Baufeldern, die UBM erst im März 2022 im Zollhafen Mainz erworben hat, in

die Umsetzung. Insgesamt werden auf diesen vier Baufeldern mehr als 42.000 m2

Geschossfläche entwickelt, wovon rund 75 Prozent auf die Nutzungsart Wohnen und

25 Prozent auf die Nutzungsart Gewerbe/Büro entfallen. Nach der schrittweisen

Realisierung dieser Developments rechnet UBM mit einem Verkaufserlös von mehr

als EUR 300 Mio.



UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in

Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in

Großstädten wie Wien, Berlin, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating

von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente

Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der

Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die

Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den

höchsten Transparenzanforderungen.



