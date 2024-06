Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 2,75 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Enermore-Übernahme sorgt für Stärkung des technischen Serviceangebots und des Vertriebsnetzes in der DACH-Region; bisherige Umsatz- und Ergebnisschätzungen beibehalten; Kursziel & Rating "Kaufen" bestätigt

Der Energy S.p.A.-Konzern (Energy) hat am 30.05.2024 bekannt gegeben, dass er eine vorläufige Vereinbarung über den Kauf von 90,0% der Anteile an Enermore S.r.l. (Enermore), einer Gesellschaft mit Sitz im Norditalienischen Sterzing, unterzeichnet hat. Bei dem Verkäufer der Anteile handelt es sich um die deutsche Holdinggesellschaft Natural Resources Holding AG.



Die Kaufpreiszahlung für den Enermore-Deal soll in bar erfolgen und basiert auf einem geschätzten Unternehmenswert von 2,20 Mio. EUR, abzüglich der erwarteten Nettofinanzposition von rund 1,20 Mio. EUR zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses. Die Übernahme soll voraussichtlich bereits in der ersten Junihälfte des aktuellen Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen werden. Die akquirierte Gesellschaft erzielte im Jahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 3,80 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 0,50 Mio. EUR.

Die übernommene Gesellschaft Enermore S.r.l. ist auf die Planung, die Errichtung und den Betrieb und die Wartung von Speichersystemen spezialisiert und ist hierbei v.a. in der DACH-Region aktiv bzw. präsent. Die getätigte Übernahme steht hierbei im Einklang mit der verfolgten Wachstumsstrategie von Energy und soll das Knowhow der Energy-Gruppe in Bezug auf die Integration von Speichersystemen in Stromerzeugungsanlagen stärken. So wird das technische Dienstleistungsangebot von Energy entlang der Wertschöpfungskette im Bereich der erneuerbaren Energien erweitert. Daneben soll Enermore auch eine wichtige Rolle für die von Energy angestrebte Expansion in die DACH-Region einnehmen, wo die Gesellschaft seit vielen Jahren bedeutende Projekte umgesetzt hat und Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz anbietet, die das Kundenlösungsangebot des Konzerns ergänzen.



Nach dem finalen Closing der Enermore-Transaktion werden wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre entsprechend anpassen. Basierend auf unseren unveränderten Prognosen bestätigen wir hiermit unser bisheriges Kursziel von 2,75 EUR (zuvor: 2,75 EUR) je Aktie. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Energy-Aktie.





Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.06.2024 (9:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 18.06.2024 (10:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Die Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 1,380EUR auf Frankfurt (18. Juni 2024, 09:59 Uhr) gehandelt.