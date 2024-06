Bonner merkte an, dass trotz des guten Rufs von Palantir als Dienstleister für Verteidigungs- und Nachrichtendienst-Kunden das kommerzielle Geschäft des Unternehmens seiner Meinung nach in Zukunft der wichtigste Treiber sein wird. "Wie viele Unternehmenssoftwarefirmen, die wir beobachten, ist Palantir auf neue KI-gestützte Anwendungen angewiesen, um sein Geschäft auszubauen", so der Analyst.

Er hob auch den Anstieg des bereinigten Betriebsgewinns des Unternehmens um 81 Prozent im ersten Quartal hervor, während die bereinigten Betriebsmargen um fast 12 Prozentpunkte stiegen. "Das Management merkte an, dass die starke Margenausweitung die robuste Wirtschaftlichkeit des Geschäfts von Palantir widerspiegelt. Wir möchten auch anmerken, dass das Unternehmen dem Markt gibt, was er in Bezug auf Margenexpansion und Rentabilität will."

"Amerika nimmt Technologie und insbesondere KI in einer Weise an, wie es in keinem anderen Teil der Welt der Fall ist", sagte CEO Alex Karp in einem Interview mit Barron's im vergangenen Monat. Und weiter: "Wir sind das einzige Unternehmen, das die richtige Infrastruktur bereitstellt, um LLMs [große Sprachmodelle] tatsächlich wertvoll zu machen.

KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –

CFRA-Analystin Janice Quek äußerte sich dagegen zurückhaltender. Sie hat in einer Notz an Kunden ihre "Hold"-Bewertung bekräftigt. "Während [Palantirs] jüngste Ergebnisse die positive Resonanz auf [die Plattform für künstliche Intelligenz] gezeigt haben und das Potenzial nahelegen, kurz- bis mittelfristig ein zweistelliges Wachstum zu erzielen, sind wir aufgrund der wirtschaftlichen Risiken, die die Softwareausgaben in der gesamten Branche gedämpft haben, vorsichtig", so Quek.

Darüber hinaus signalisiere die Prognose des Unternehmens für dieses Jahr "einen gewissen Konservatismus in den Aussichten", schrieb sie. "Das Unternehmen sah auch eine langsamere Nachfrage außerhalb der USA während des Quartals, die in einem unsicheren Umfeld anhalten könnte."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 23,34EUR auf Tradegate (18. Juni 2024, 11:10 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,51 $ , was einem Rückgang von -2,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer