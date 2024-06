Frankfurt (ots) - Immer mehr Finanzdienstleister öffnen sich neuen Technologien

und den damit verbundenen Möglichkeiten. So sehen acht von zehn Bankexperten in

Sprachmodellen wie ChatGPT ein hohes disruptives Potenzial für die Branche. Vor

allem in den Bereichen Kundenservice (85 Prozent) und Marketing (71 Prozent)

erkennen die Befragten Anwendungspotenzial. Zu diesen Ergebnissen kommt eine

Studie der Unternehmensberatung Cofinpro und der VÖB-Service GmbH, einem

Tochterunternehmen des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB).

Für die Studie wurden im zweiten Quartal dieses Jahres mehr als 400

Finanzexperten befragt.



"Noch im vergangenen Jahr hat die Branche die Möglichkeiten von ChatGPT & Co.

sehr vorsichtig ausgelotet. Anders als bei neuen Technologie-Trends üblich, gab

es nur wenig Ernüchterung nach dem ersten Hype. Jetzt sind wir bereits in der

Umsetzung und im täglichen Doing", so Michael Heck aus dem Management der

Cofinpro. "Unsere Studie zeigt: Der Mut, die Chancen neuer Technologien zu

ergreifen, ist mit dem rasanten Vordringen der KI-basierten Sprachmodelle

gewachsen."







Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Prozessautomatisierung stark

gestiegen. So hat sich in 77 Prozent der Unternehmen im vergangenen Jahr der

Umgang mit Daten verändert.



Vom Hype-Thema zum Transformationstreiber



"Mit KI-Unterstützung können Institute das Effizienz- und Serviceversprechen der

Digitalisierung einlösen - zum Nutzen der Kundinnen und Kunden ebenso wie der

eigenen Mitarbeitenden", sagt Dr. Stefan Hirschmann, Mitglied der

Geschäftsführung der VÖB-Service GmbH. Seine Prognose: "Mit neuen Services, die

klassische Finanzdienstleistungen mit KI-basierten Analysefähigkeiten

verknüpfen, eröffnet sich den Instituten ein neues Feld für servicestarke

Dienstleistungen. Darüber hinaus sind erhebliche Einsparpotenziale in Bereichen

wie der Kundenkommunikation möglich."



Von den Befragten gehen 85 Prozent davon aus, dass bekannte KI-Anwendungen - wie

die Sprachmodelle ChatGPT oder Gemini - zunächst im Kundenservice zum Einsatz

kommen werden. Aber auch im Marketing (57 Prozent), in der Informationsgewinnung

(48 Prozent) und in der Betrugserkennung (47 Prozent) wird großes Potenzial

gesehen. In so gut wie allen befragten Bereichen wird der Technologie eine hohe

Bedeutung beigemessen. Es ist daher folgerichtig, dass die große Mehrheit der

Befragten in den Sprachmodellen ein hohes disruptives Potenzial sieht.



Angesichts der Chancen rät Bankenexperte Heck den Instituten, interne

Veränderungen vorzunehmen, um sich besser darauf einzustellen: "Die Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das Bewusstsein für Daten als zentralen Erfolgsfaktor ist mit dem Fokus auf neueTechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Prozessautomatisierung starkgestiegen. So hat sich in 77 Prozent der Unternehmen im vergangenen Jahr derUmgang mit Daten verändert.Vom Hype-Thema zum Transformationstreiber"Mit KI-Unterstützung können Institute das Effizienz- und Serviceversprechen derDigitalisierung einlösen - zum Nutzen der Kundinnen und Kunden ebenso wie dereigenen Mitarbeitenden", sagt Dr. Stefan Hirschmann, Mitglied derGeschäftsführung der VÖB-Service GmbH. Seine Prognose: "Mit neuen Services, dieklassische Finanzdienstleistungen mit KI-basierten Analysefähigkeitenverknüpfen, eröffnet sich den Instituten ein neues Feld für servicestarkeDienstleistungen. Darüber hinaus sind erhebliche Einsparpotenziale in Bereichenwie der Kundenkommunikation möglich."Von den Befragten gehen 85 Prozent davon aus, dass bekannte KI-Anwendungen - wiedie Sprachmodelle ChatGPT oder Gemini - zunächst im Kundenservice zum Einsatzkommen werden. Aber auch im Marketing (57 Prozent), in der Informationsgewinnung(48 Prozent) und in der Betrugserkennung (47 Prozent) wird großes Potenzialgesehen. In so gut wie allen befragten Bereichen wird der Technologie eine hoheBedeutung beigemessen. Es ist daher folgerichtig, dass die große Mehrheit derBefragten in den Sprachmodellen ein hohes disruptives Potenzial sieht.Angesichts der Chancen rät Bankenexperte Heck den Instituten, interneVeränderungen vorzunehmen, um sich besser darauf einzustellen: "Die