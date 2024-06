Radstadt/Wien (ots) - Betriebliche Abläufe optimieren und Unternehmenswachstum

beschleunigen: CONDA vertraut auf AOA



Die österreichische CONDA Gruppe, Pionier in der digitalen

Unternehmensfinanzierung, nutzt das Management-Framework AOA (Art of

Acceleration) von GrowthSquare (https://go.ots.at/PlUWtwZU) , um das Wachstum

des Unternehmens effektiv zu managen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams

zu verbessern. Die Entscheidung für AOA fiel auch aufgrund der Tatsache, dass

das amerikanisch dominierte Management-Framework OKR nicht die gewünschten

Ergebnisse erzielte.



Das Unternehmen mit Sitz in Wien gilt als Pionier in der österreichischen

Crowdfunding-Szene und durchlief seit seiner Gründung 2013 dynamische

Skalierungsphasen. CONDA erreichte einmal 40 Mitarbeiter, verringerte sich dann

strategisch auf 15, um dann wieder auf die aktuelle Größe anzusteigen. "Wir

waren auf der Suche nach einer Lösung, um das Wachstum unserer Firma besser zu

strukturieren und unsere täglichen Arbeitsherausforderungen zu bewältigen.

Nachdem die OKR-Methode nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert hat, haben

wir uns für AOA entschieden", sagt Daniel Horak, Mitbegründer von CONDA und

Co-CEO.









Bereits die Implementierung von OKRs stellte sich für CONDA als sehr aufwendig

heraus. Insbesondere in Abteilungen, in denen die Leistung schwer messbar ist,

traten vermehrt Probleme und Unstimmigkeiten auf. Zudem wurden OKRs in den

Abteilungen auf verschiedene Art und Weise umgesetzt, was zu einer

uneinheitlichen Arbeitsweise führte.



"OKRs passen nicht zur europäischen Arbeitsweise"



Auch die Philosophie von OKRs passte nicht zum österreichischen Unternehmen,

sagt Daniel Horak: "OKRs und Stretch Goals passen nicht zur typisch europäischen

Arbeitsweise, da sie darauf abzielen, dass 100 % kaum zu erreichen sind. Das

führt dazu, dass Mitarbeiter sich als Versager fühlen, wenn sie nur 85 %

erreichen. Wir haben festgestellt, dass es für Mitarbeiter herausfordernd ist,

die Hauptergebnisse ohne konkrete Aktionspunkte im Blick zu behalten. Das

Management des Tagesgeschäfts wurde bei der Verwendung von OKRs vernachlässigt.

Das wiederum führte bei den Mitarbeitern zu einer gewissen Unzufriedenheit, da

es ihnen nicht half, ihre alltäglichen Aufgaben zu managen."



"AOA ist wie ein gut strukturiertes Cockpit"



Mit AOA hat CONDA eine Lösung gefunden, um das Wachstum effektiv zu steuern und

die interne Kommunikation zu verbessern. Das Framework ermöglicht es dem

Unternehmen, die operativen Aspekte des Tagesgeschäfts zu managen und

gleichzeitig strategische Ziele zu verfolgen. Es schafft eine transparente Seite 2 ► Seite 1 von 2



