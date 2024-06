Auftakt der Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger Die Tarifverhandlungen für etwa 700 000 Frauen und Männer in der Gebäudereinigung haben begonnen. Vor Beginn der Gespräche am Dienstag in Frankfurt lagen die Positionen weit auseinander. Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert pauschal drei …