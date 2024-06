München (ots) -



- Die große Mehrheit der Unternehmen rechnet mit dauerhaft sinkenden Margen.

- Denn die Absicherung globaler Lieferketten wird zunehmend schwieriger und

aufwendiger.

- Mehr als 40 Prozent planen, höherwertige Bereiche der Produktion zu verlagern.



Die deutschen Industrie-Unternehmen blicken pessimistisch in die Zukunft: Mehr

als 80 Prozent der Firmen rechnen mit rückläufigen Gewinnen, wie die aktuelle

Ausgabe des Supply Chain Pulse Check von Deloitte und Bundesverband der

deutschen Industrie (BDI) zeigt. Denn die bei Rohstoffen und Vorprodukten stark

importabhängige Industrie kann ihre globalen Lieferketten immer weniger oder nur

mit hohem Aufwand absichern.





Insbesondere mit Blick auf die langfristige Entwicklung hat sich die Stimmungder Supply Chain-Verantwortlichen verschlechtert. 34 Prozent der befragtenUnternehmen rechnen in den kommenden zwei bis drei Jahren mit einer zunehmendenBelastung ihrer Lieferketten (2023: 23%). Kurz- und mittelfristig hat sich derAusblick dagegen entspannt: Die Zahl der Befragten, die innerhalb der nächstendrei bis zwölf Monate eine Verbesserung erwarten, ist im Vergleich zum Vorjahrgestiegen (um fünf bzw. 13 Prozentpunkte)."Die Unternehmen müssen mehr denn je alternative Szenarien für ihre Produktionund Rohstoffversorgung entwickeln", sagt Dr. Jürgen Sandau, Partner undLieferketten-Experte bei Deloitte. "Neben China gilt es, Länder wie Indien,Vietnam oder Indonesien stärker in Betracht zu ziehen." Denn geopolitischeRisiken wie ein eskalierender China-Taiwan-Konflikt und zunehmendeHandelskonflikte bergen aus Sicht von 64 und 58 Prozent der Befragten das größteRisiko für ihre Lieferkettenstrategie.Starker Trend zu weiteren VerlagerungenHinzu kommen die Herausforderungen am Standort Deutschland: Vor allem dieregulatorischen Anforderungen hierzulande machen den Unternehmen zu schaffen.Für 75 Prozent der Befragten sind sie das größte Risiko für ihreLieferkettenstrategie (2023: 59%). "Wir müssen sowohl im Land als auch in denUnternehmen entbürokratisieren", sagt Lieferketten-Experte Sandau.Die Energiepolitik (72%; 2023: 67%) und der Fachkräftemangel (71%; 2023: 65%) inDeutschland sowie die Rohstoffpreise (68%; 2023: 73%) werden ähnlich kritischgesehen. Die Sorge um Cyberangriffe ist nun ganz oben auf der Agenda derLieferketten-Verantwortlichen angekommen. Bei der jüngsten Befragung im Herbst2023 war das Thema lediglich für 31 Prozent der Unternehmen kritisch. Heutestellt es für 67 Prozent ein Risiko für die Lieferketten-Strategie dar.Der Trend zu weiteren Verlagerungen ist entsprechend groß. Knapp jedes zweiteUnternehmen (49%) hat Teile seiner Wertschöpfung bereits verlagert und