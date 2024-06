Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Bestandswohnungen

in ausgewählten Stadt- und Landkreisen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,

Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie in Berlin von immowelt zeigt:



- In mehr als der Hälfte der 31 untersuchten Stadt- und Landkreise kosten

Eigentumswohnungen aktuell weniger als vor einem Jahr - in der Spitze Rückgang

um 8 Prozent

- Landeshauptstädte werden günstiger: Potsdam (-6,5 Prozent), Magdeburg (-5,9

Prozent), Schwerin (-5,7 Prozent) und Dresden (-2,9 Prozent) - Ausnahme Erfurt

(+4,8 Prozent)

- Anstiege in Leipzig (+2,9 Prozent), Rostock (+1,5 Prozent) und Jena (+0,5

Prozent) - Verteuerung in insgesamt 14 von 31 Kreisen

- Angebotspreise in Berlin um knapp 3 Prozent gesunken; Verteuerung im Umland







geworden. In der Spitze kosten Eigentumswohnunge n in den ostdeutschen

Bundesländern 8 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Zu diesem Ergebnis

kommt eine Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise

von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr

1990er-Jahre) in 31 ausgewählten Stadt- und Landkreisen Ostdeutschlands

untersucht wurden. Wohneigentum ist demnach in mehr als der Hälfte aller

analysierten Kreise günstiger als vor 12 Monaten.



"In vielen Städten sowie in ohnehin günstigen ländlichen Regionen des Ostens ist

der Wohnungskauf im Vergleich zum Vorjahr leistbarer geworden", sagt immowelt

Geschäftsführer Felix Kusch . "Das niedrigere Preisniveau sowie die leicht

verbesserten Finanzierungskonditionen machen den Immobilienkauf so attraktiv wie

lange nicht mehr. Mancherorts ziehen die Preise allerdings bereits wieder an.

Das günstige Zeitfenster für Käufer könnte sich daher schon bald schließen."



Landeshauptstädte werden günstiger - Ausnahme Erfurt



In den meisten ostdeutschen Landeshauptstädten sind die Angebotspreise im

Vergleich zum Vorjahr gesunken. Besonders deutlich fällt das Minus in Potsdam

aus, wo Bestandswohnungen, die in den 1990er-Jahren erbaut wurden, derzeit 6,5

Prozent weniger kosten als vor 12 Monaten. Potenzielle Käufer müssen aktuell mit

4.878 Euro für den Quadratmeter rechnen - vor einem Jahr waren es noch 5.219

Euro. Neben Potsdam ist Wohneigentum auch in Magdeburg (2.007 Euro; -5,9

Prozent), Schwerin (2.383 Euro; -5,7 Prozent) und Dresden (2.462 Euro; -2,9

Prozent) günstiger geworden. In der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt (2.781

Euro; +4.8 Prozent) sind die Angebotspreise dagegen binnen eines Jahres

gestiegen.



Trendwende sichtbar: Anstiege in Leipzig, Jena und Rostock



Insgesamt haben sich Eigentumswohnungen in 14 der 31 untersuchten ostdeutschen Seite 2 ► Seite 1 von 3



