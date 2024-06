Kiel (ots) - Sechs schleswig-Holsteinische Privatinvestoren aus dem Kreis der

Baltic Business Angels Schleswig-Holstein e.V. melden soeben den Vollzug eines

gemeinsamen Business Angel-Investments in das in Haifa/Israel ansässige MedTech

StartUp NYX Technologies Ltd. Das Investment wird über einen Kapital-Pool im

Wege einer gemeinsamen GbR unter Führung des Flensburger Kaufmanns Sven

Kleinschmidt syndiziert.



Erstmals in der Geschichte des seit März 2018 eingetragenen Angel-Netzwerks

unterzeichneten mit diesem Investment sechs seiner insgesamt über 50 Mitglieder

einen im US-amerikanischen Startup-Ökosystem weit verbreiteten sogenannten

SAFE-Vertrag, der mit einem in Europa vorläufig noch gebräuchlicheren

Wandeldarlehen als Finanzinstrument vergleichbar ist. Er bietet sowohl den

Gründerinnen und Gründern als auch den Investorinnen und Investoren eine große

Flexibilität hinsichtlich der erst zu einem späteren Zeitpunkt möglichen

Unternehmens-Bewertung.







Schlaflosigkeit und deren Folgeerkrankungen leidenden Patientinnen und Patienten

eine nicht-medikamentenbasierte Lösung und adressiert zusätzlich Parkinson- und

Krebspatienten.



Das System besteht aus einem Wearable, das auf der Basis von EEG-Sensoren

KI-gesteuert Neurostimulation betreibt. Über eine App setzen die Patientinnen

und Patienten vor Schlafantritt ihr Gerät in Gang. Die KI analysiert die

Gehirnaktivität, stimuliert sie und passt die Stimulation während des Schlafs

laufend auf Basis der - lokal - empfangenen Daten an.



Soweit patientenseitig gewünscht, können Gesundheitsversorger über eine

gesicherte Fernüberwachung den Fortgang der Behandlung beobachten und

gegebenenfalls intervenieren. Der personalisierte, nicht-invasive Ansatz von NYX

befindet sich in den USA in der letzten Phase klinischer Erprobung und wird auch

in Deutschland zugänglich sein.



Bei den Baltic Business Angels erfreuen sich Investment-Syndikate großer

Beliebtheit. Durch das gemeinsame Investieren können hinreichend große

Investitionsvolumina gestemmt werden, um die in Folge des Wettbewerbs aus

Amerika und Fernost zunehmend steigenden und gerade von den interessantesten

Startups nachgefragten hohen Investitionsbeträge stemmen zu können. So

investierten fünf andere Business Angels aus dem Kreis der BBASH beispielsweise

bereits im Jahr 2020 gemeinsam in das Itzehoer Fraunhofer-Spin-off OQmented

GmbH. Aus diesem Investorenpool wurden allein für OQmented zwischenzeitlich über

4 Mio. EUR in das mittlerweile auch im Silicon Valley ansässige Startup

investiert.



Der Vorsitzende des Vereins Julian von Hassell freut sich bezüglich des

NYX-Investments seiner Kollegen besonders darüber, dass diese gerade jetzt in

ein Startup aus Israel investieren.



