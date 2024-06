Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ochtrup (ots) - Geschäftsführer von Energieunternehmen sehen sich aktuell mitder womöglich größten Krise ihrer unternehmerischen Laufbahn konfrontiert: Derakute Fachkräftemangel in der Energiebranche macht es ihnen schwer, geeigneteMitarbeiter zu finden - und gefährdet damit ihre Überlebensfähigkeit. BirgerWeiß, Gründer und Geschäftsführer der WhiteAcademy, kennt die Lösung: Mit seinemSUN-Recruitingsystem gelingt es ihm, die Möglichkeiten des Social Recruitingsbis ins Letzte auszuschöpfen. Warum Energieunternehmen so häufig mitPersonalproblemen zu kämpfen haben und was nun zu tun ist, erfahren Sie hier.Während einige Branchen Tausende Stellen streichen, kämpft der Energiesektoraktuell verzweifelt darum, dringend benötigtes Personal zu finden. Vom kleinenBetrieb bis hin zum großen Energieversorger - überall wird händeringend nachqualifizierten Fachkräften gesucht. Was Geschäftsführern von Energieunternehmendabei besonders schwerfällt, ist der Wettbewerb mit anderen Firmen um dieselbenFachkräfte. Oft sind sie bereits seit längerer Zeit auf Mitarbeitersuche, dochtrotz aller Anstrengungen gehen kaum Bewerbungen von geeigneten Kandidaten ein,sodass offene Stellen nicht selten über mehrere Monate hinweg unbesetzt bleiben."Letztendlich beobachten wir immer mehr Unternehmen, die sich aufgrund dieserMissstände in einer enormen Abwärtsspirale gefangen sehen", berichtet BirgerWeiß, Gründer und Geschäftsführer der WhiteAcademy. "Zunächst fehlen ihnenMitarbeiter, weshalb sie ihre Kunden nur bedingt betreuen können undüberlebensnotwendige Umsätze unwiderruflich verlieren - darunter leiden sowohlihre Liquidität als auch ihr Ruf, wodurch sie in letzter Konsequenz noch wenigerBewerber und Kunden für sich begeistern können.""All das ist durchaus beängstigend, doch nun ist nicht die Zeit, den Kopf in denSand zu stecken: Denn tatsächlich sind genügend Arbeitskräfte verfügbar, diezwar nicht aktiv nach einem neuen Job suchen, aber grundsätzlich offen fürAngebote sind", fügt der Recruiting-Experte hinzu. "Diese Wechselbereitschaftgilt es auszunutzen. Allerdings muss das jetzt passieren - und zwar durch eindrastisches Umdenken und zielgerichtete Anpassungen aller Recruiting-Maßnahmen!"Unterstützung erhalten betroffene Firmen dabei von Birger Weiß selbst, derbereits früh erkannt hat, dass es schlichtweg keinerlei Überlebenschance mehrfür Unternehmen gibt, die weiterhin an herkömmlichen Methoden derMitarbeitergewinnung festhalten - und sich damit nur selbst Steine in den Weg