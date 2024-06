Offenbach am Main (ots) - Sich in der Welt der Fördermöglichkeiten einen ersten

Überblick zu verschaffen, kann für manch ein Unternehmen oder Gründenden

herausfordernd sein. Die WIBank, die Förderbank des Landes Hessen, schafft

Abhilfe: Künftig bietet sie mit dem "WIBot" Gewerbetreibenden, die wissen

möchten, welches Förderpotential in ihrem Projekt schlummert, schnelle und

einfache Auskunft.



Der Förderfinder-Bot entstand in enger Zusammenarbeit der msg systems AG, der

VÖB-Service GmbH, Tochter des Bundesverbands öffentlicher Banken (VÖB) e.V., und

der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank). Jede der Partnerinnen

brachte ihr Spezialwissen ein: msg lieferte die Bot-Technologie, VÖB-Service

stellte die Datenbasis zur Verfügung und die WIBank brachte ihre

Beratungserfahrung mit der hessischen Wirtschaft ein. So steht mit dem Bot eine

umfassende Übersicht gewerblicher Fördermöglichkeiten zur Verfügung, auf die

hessische Unternehmen zurückgreifen können.







anhand einfacher Filterfragen Förderprogramme angezeigt, die grundsätzlich zu

dem geplanten Vorhaben passen. Hierbei werden neben Förderprodukten des Landes

Hessen auch Förderungen des Bundes und der EU berücksichtigt, da die

VÖB-Datenbank auf Förderbelange im gesamten Bundesgebiet ausgelegt ist. Dies war

in dem Projekt ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten

Förderdatenbank.



"Der WIBot vereinfacht und beschleunigt den Zugang zu Förderinformationen für

Unternehmen und Gründende in Hessen. Mit der Einführung dieses digitalen

Förder(sprach-)Assistenten komplettieren wir das Beratungsangebot für die

Wirtschaft in Hessen", betont Claudia Ungeheuer , Gruppenleiterin

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung in der WIBank.



Ziel des WIBot ist es, die Brücke zwischen Ratsuchenden und einer individuellen

Beratung durch einen Menschen zu schlagen. So können sich Interessierte

vorinformieren, um dann in einem persönlichen Gespräch die Feinheiten des

eigenen Vorhabens und der vorgeschlagenen Förderungen zu besprechen. Dafür

bietet der Bot eine Schnittstelle zur "Wirtschaftsförderberatung Hessen", die

bei der WIBank angesiedelt ist und einen Überblick aller für die hessische

Wirtschaft in Frage kommenden Förderungen anbietet. Wenn nach der Nutzung des

Bots eine weiterführende Beratung gewünscht ist, werden die Ergebnisse der

Bot-Suche anonymisiert der Wirtschaftsförderberatung Hessen übermittelt. Die

Wirtschaftsförderberatung ist sowohl telefonisch erreichbar als auch auf

zahlreichen Veranstaltungen präsent. Die Sprechtage der

Wirtschaftsförderberatung und ihrer Netzwerkpartner finden meist monatlich an

unterschiedlichen Standorten in ganz Hessen statt.



Mit ihrem WIBot geht die WIBank einen weiteren wichtigen Schritt hin zur

kundenorientierten Nutzung von technischen Anwendungen. "Die Technik ist für uns

dabei ein Werkzeug, das dazu dient, den Menschen zu unterstützen, nicht ihn zu

ersetzen: Der WIBot prüft die Fakten, während das Beratungsteam kreativ die

Individualität und Feinheiten eines Projekts beurteilen kann. Durch diese

geschickte Kombination beider Stärken entsteht für Ratsuchende ein echter

Mehrwert", resümiert Dr. Johannes Loheide , Abteilungsleiter Grundsatzfragen.



