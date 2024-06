FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine optimistische Studie der Citigroup hat die Erholung der Evonik-Aktie am Dienstag vorangetrieben. Die US-Großbank verlieh Evonik den Status "positive Catalyst Watch", rechnet als mit kurzfristig positiven Neuigkeiten. Das Kursziel stieg um einen auf 25 Euro an und das Anlageurteil "Buy" wurde bekräftigt. Angesichts der starken Geschäftsdynamik des Spezialchemiekonzerns sei die Aktie "ganz klar zu billig", schrieb Citi-Analyst Sebastian Satz.

Das Papier des Spezialchemieunternehmens, das erst am Freitag auf den tiefsten Stand seit Ende März gefallen war, legte am späteren Vormittag um 1,6 Prozent auf 18,82 Euro zu. Bereits am Vortag war der Kurs um 1,5 Prozent gestiegen, womit das Papier über der exponentiellen 200-Tage-Linie geschlossen hatte, die als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend einer Aktie gilt.