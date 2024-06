Frankfurt am Main (ots) -



- Wissensvermittlung in der Schule steht noch deutlicher in der Kritik als 2017

- Die größten Wissenslücken bestehen bei den Themen Altersvorsorge und Schulden

- Finanzentscheidungen werden vor allem mit Hilfe der Familie getroffen

- Lösungsansätze: in der Schule früher anfangen, Unternehmen in die Pflicht

nehmen



Auch wenn das Thema Geld und Finanzen durch Neobroker und Finfluencer immer

stärker im Rampenlicht steht, bleibt das Finanzwissen in der Bevölkerung auf

mäßigem Niveau. Im Vergleich zu 2017 sind die Kenntnisse zum Thema Geld nach

Einschätzung von Experten sogar noch einmal gesunken. Das ist das Ergebnis einer

von Union Investment beauftragten repräsentativen Befragung von 261 Fachleuten

aus Schule, Politik und Finanzbranche. Sie vergeben durchschnittlich nur die

Schulnote 4 für das Finanzwissen hierzulande. Damit hat sich ihre Bewertung im

Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2017 sogar noch verschlechtert (3,8).







essentiell halten. Zwei Drittel der Experten sehen die Kenntnisse in diesem

Bereich als noch wichtiger an als das Wissen über Bereiche wie Gesundheit,

Politik, Nachhaltigkeit und Ernährung. Dabei wird das Thema nicht nur heute als

wichtig erachtet. Die Experten rechnen damit, dass es künftig noch einmal stark

an Bedeutung gewinnen wird. Gut zwei Drittel (69 Prozent) sind der Meinung, dass

Finanzbildung in zehn Jahren äußerst wichtig bzw. wichtig sein wird (2017: 61

Prozent).



Wissensvermittlung in der Schule steht noch deutlicher in der Kritik als 2017



Auf die Frage, was einer besseren Wissensvermittlung im Weg steht, nennen die

befragten Experten vor allem Schule und Elternhaus. Dabei rückt die Schule noch

deutlicher ins Blickfeld als 2017: Zwei Drittel (67 Prozent) nennen die zu

geringe Behandlung des Themas im Unterricht als Grund für das mangelhafte

Finanzwissen (2017: 52 Prozent). Mit Abstand folgt das Elternhaus (56 Prozent,

2017: 50 Prozent). Auch der Eindruck, dass kein Interesse am Thema besteht, hat

zugenommen (54 Prozent, 2017: 47 Prozent).



Da die mangelnde Behandlung des Themas in der Schule als klares Hemmnis gesehen

wird, überrascht es nicht, dass deren gegenwärtige Leistung überwiegend schlecht

beurteilt wird. Die Experten geben den Schulen im Schnitt die Note 4,7 für die

Vermittlung von Finanzwissen und damit eine deutlich schlechtere Note als 2017

(4,1). Die Performance der Eltern bleibt nach ihrer Meinung unverändert bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



