SHANGHAI, 18. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MicroPort CardioFlow Medtech Corporation (CardioFlow) (Aktiencode: 02160.HK) hat kürzlich bekannt gegeben, dass ihr selbst entwickeltes Gerät für die Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) der zweiten Generation, die VitaFlow LibertyTM Transkatheter-Aortenklappe und das rückholbare Einführsystem (VitaFlow LibertyTM), die CE-MDR-Zertifizierung der EU erhalten hat. Diese Zertifizierung bestätigt VitaFlow LibertyTM als bahnbrechende TAVI-Lösung, die neue Maßstäbe in der Transkatheter-Herzklappenbehandlung setzt.

Weltweit leiden über 47 Millionen Patientinnen und Patienten[1] an Aortenklappenstenose und -regurgitation, und die Häufigkeit dieser Erkrankungen nimmt aufgrund der alternden Bevölkerung weiter zu. Die von CardioFlow angebotene TAVI-Lösung, die eine Operation am offenen Herzen vermeidet und verschiedene Vorteile wie minimales Trauma, schnelle Genesung und verbesserte Lebensqualität bietet, wird zunehmend zur bevorzugten Wahl für Patientinnen und Patienten mit einer Aortenklappenerkrankung.

CardioFlow, eines der weltweit führenden innovativen Medizintechnikunternehmen, hat sich bereits auf dem Gebiet der strukturellen Herzkrankheiten engagiert, als sich dieser Bereich noch in einem frühen Stadium befand. CardioFlow hat seinen Ursprung und Hauptsitz in Shanghai, China, und wurde im Februar 2021 an der Börse in Hongkong notiert. Das Unternehmen verfügt über eine breit gefächerte Produktpipeline, die aus unabhängiger und gemeinschaftlicher Forschung resultiert und strukturelle Herzgeräte wie Transkatheter-Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappen, Verschlüsse des linken Vorhofanhangs und Zubehör für dieselben umfasst. Dank seines technologischen Know-hows und seiner Innovationsfähigkeit hat das Unternehmen weltweit mehrere TAVI-Produkte erfolgreich zugelassen und auf den Markt gebracht, unter denen VitaFlow LibertyTM als weltweit einziges elektrisch rückholbares Transkatheter-Aortenklappensystem hervorsticht. Die TAVI-Lösung VitaFlowTM und ihr Zubehör – der Ballonkatheter AlwideTM – wurden bereits in fast 700 Zentralkrankenhäusern in zehn Ländern und Regionen erfolgreich eingesetzt, wobei weltweit mehr als 10.000 Patienten mit Aortenklappenerkrankungen behandelt wurden.