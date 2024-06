München (ots) - Auf der Messe präsentiert die Wallbox Gruppe ihr bisher

vielfältigstes Produktportfolio und innovative Ladelösungen mit neuen Upgrades

und Funktionen, darunter auch gemeinsame Entwicklungen von ABL und Wallbox

Chargers. Seit November 2023 ist ABL Teil der Wallbox-Gruppe. Zu den

Produkt-Highlights auf dem Messestand zählen die Ladestationen Pulsar Plus, ABL

Supernova 220, ABL Pulsar, eM4 und Quasar 2.



Wallbox Chargers, ein weltweit führender Anbieter von Lade- und

Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge, und ABL, ein Pionier der

Elektromobilität und Erfinder des SCHUKO-Steckers, präsentieren auf der

diesjährigen Power2Drive ihr umfassendes Ladeportfolio für gewerbliches,

öffentliches und privates Laden. Die Gruppe wird sowohl neue als auch bewährte

Produkte mit innovativen Upgrades und neuen Funktionen vorstellen, zugeschnitten

auf die spezifischen Anforderungen des Marktes.





Mit dabei auf der Messe ist der Prototyp des Schnellladegeräts ABL Supernova 220als jüngste gemeinsame Entwicklung innerhalb der Gruppe. Seit der erfolgreichenEinführung durch Wallbox Chargers wurden weltweit bereits über 2.000Supernova-Schnellladegeräte verkauft. Jetzt entwickeln Wallbox Chargers und ABLgemeinsam eine für den öffentlichen Einsatz in Deutschland, Österreich und derSchweiz konzipierte 220-kW-Version des DC-Schnellladers. Das hochleistungsfähigeLadegerät benötigt im Vergleich zu den meisten anderen Schnellladegeräten imMarkt nur eine sehr kleine Stellfläche, insbesondere wenn man die hohe220-kW-Ladeleistung berücksichtigt. Die Unternehmensgruppe geht davon aus, dassdie ABL Supernova 220 noch dieses Jahr im hiesigen Markt eingeführt wird. Damitist ABL Supernova 220 das vierte gemeinsam lancierte Produkt seit derAkquisition von ABL durch Wallbox Chargers im Oktober 2023.Neben dem hochentwickelten Energiemanagementsystem (EMS) Sirius EnergyIntelligence werden auch die Wallboxen eM4 Twin und Single auf der Messegezeigt, die für Eigentumswohnungen, gewerbliche und öffentliche Parkplätzeentwickelt wurden. Sirius Energy Intelligence basiert auf dem von WallboxChargers am Hauptsitz in Barcelona entwickelten Energiemanagementsystem Sirius,das 2023 mit dem Smarter E Award für Innovation ausgezeichnet wurde. SiriusEnergy Intelligence kombiniert die Hardwarekomponente Sirius Controller miteiner Softwarekomponente, um den verfügbaren Netzstrom effizient zu verteilenund den Energieverbrauch paralleler Ladevorgänge zu steuern. Hierdurch könnenleistungsstarke und komplexe Ladeinfrastrukturen auch an Gebäuden und Orteninstalliert und genutzt werden, welche ursprünglich nicht für hohe Spitzenlasten