Berlin (ots) - Im Jahr 2023 haben Beschäftigte weniger meldepflichtige

Arbeitsunfälle erlitten als 2019. Die Zahl der Verunfallten erreichte damit ein

Allzeittief, wenn man die Corona-Jahre 2020 bis 2022 nicht berücksichtigt, in

denen Arbeitszeiten und Mobilität stark von den Bedingungen der Pandemie

beeinflusst waren. Das geht aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für das Jahr 2023 hervor, die ihr

Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), heute

bekannt gab.



Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ging 2023 um 0,5 Prozent auf

783.426 zurück. 2019 wurden noch 871.547 Arbeitsunfälle verzeichnet. Auch das

relative Unfallrisiko ist damit rückläufig - ein wichtiger Indikator für den

Arbeitsschutz in Deutschland: Es lag 2023 bei rund 18,1 meldepflichtigen

Arbeitsunfällen je 1.000 Vollarbeiter. 2019 lag dieser Wert noch bei 20,97. Die

statistische Größe eines Vollarbeiters entspricht dabei der Zahl der

Arbeitsstunden, die eine in Vollzeit tätige Person im Jahr gearbeitet hat. Sinkt

das relative Unfallrisiko, bedeutet dies, dass in der gleichen Arbeitszeit

weniger Unfälle passiert sind.







ereignet, das sind etwa 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch weniger

als im Vor-Corona-Jahr 2019, in dem 186.672 Wegeunfälle gemeldet wurden.



"Die Zahlen für das Jahr 2023 zeigen uns, dass die Arbeits- und

Mobilitäts-Gewohnheiten der Versicherten wieder mit der Zeit vor der Pandemie

vergleichbar sind. Allerdings ist die Zahl der versicherten Personen und der

geleisteten Arbeitsstunden gestiegen. Vor diesem Hintergrund ist das Allzeittief

bei den Arbeitsunfällen und den tödlichen Arbeitsunfällen eine sehr gute

Nachricht", sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). "Dass im letzten Jahr 599 Menschen bei

der Arbeit oder auf dem Weg tödlich verunglückt sind, zeigt uns andererseits

deutlich, dass wir uns weiter anstrengen müssen, um dem Ziel der Vision Zero

näher zu kommen."



2023 war die Gesamtzahl der Arbeits- und Wegeunfälle mit tödlichem Ausgang so

niedrig wie noch nie. Gegenüber dem Vorjahr verunglückten 72 Menschen weniger

infolge ihrer versicherten Tätigkeit



Starker Rückgang bei den Berufskrankheiten



Die Zahl der Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit und die Zahl der

Anerkennungen gingen im vergangenen Jahr drastisch zurück. Diese Entwicklung

spiegelt das Abklingen der Pandemie. COVID-19-Erkrankungen hatten in den

vergangenen Jahren den größten Teil der Berufskrankheiten ausgemacht. Aber auch

2023 sind die Auswirkungen der Pandemie noch sichtbar. 2023 wurden 145.359 Seite 2 ► Seite 1 von 3



