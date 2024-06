Rhenen, Niederlande and München (ots/PRNewswire) - RHENEN, Niederlande and

MÜNCHEN, 18. Juni 2024 Bound2B B.V. und Xolution Germany GmbH, Entwickler

mehrerer Patente und Technologien für wiederverschließbare Getränkedosen, gaben

heute die Beilegung eines Rechtsstreits betreffend die Verletzung des

europäischen Patents 1 708 930 bekannt, das eine Vorrichtung zum

Wiederverschließen und eine wiederverschließbare Dose betrifft.



Der Streit umfasste eine einstweilige Verfügung, die Bound2B im März 2024 vor

dem Landgericht Düsseldorf gegen Xolution erwirkt hatte.





Die Parteien haben ihr gemeinsames Ziel erreicht, für sich und entlang derWertschöpfungskette für die Vergangenheit, Gegenwart und ZukunftRechtssicherheit zu schaffen. Dies umfasst die Beendigung allerVerletzungsverfahren, Streitigkeiten und rechtlichen Auseinandersetzungenzwischen den Parteien, einschließlich der direkten und indirekten Kunden undLieferanten von Xolution.Die Einigung beinhaltet außerdem den Erwerb der Patentfamilie fürwiederverschließbare Dosenverschlüsse durch Xolution von Bound2B, insbesonderedes Europäischen Patents 1 708 930 und der US-Patente 7,819,280 und 7,823,740.Somit wird Xolution in Zukunft Handlungsfreiheit auch unter den von Bound2Berworbenen Schutzrechten genießen.Über Bound2B B.V.Bound2B, mit Sitz in den Niederlanden, ist ein Innovationsunternehmen, das sichauf die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen für eine Reihe von Branchenkonzentriert, mit besonderem Schwerpunkt auf dem globalen Getränkemarkt. DasUnternehmen ist der Erfinder mehrerer Patente für wiederverschließbareGetränkedosen, einschließlich des wiederverschließbaren Deckels fürGetränkedosen, die von namhaften, weltweit tätigen Getränkeherstellern wie TheCoca-Cola Company und Monster Beverage Corporation verwendet werden. WeitereInformationen finden Sie unter https://bound2b.com. (https://bound2b.com/)Über XOLUTION Deutschland GmbHDie Xolution Germany GmbH mit Sitz in München ist ein Innovationsunternehmen,das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb vonwiederverschließbaren Getränkedosendeckeln konzentriert, die von globalenGetränkeherstellern verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://xolution.com/ .Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2368248/BOUND2B_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2440614/XO_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bound2b-bv-und-xolution-germany-gmbh-legen-streit-betreffend-patent-fur-wiederverschlieWbare-vorrichtungen-und-wiederverschlieWbare-dosen-bei-302174600.htmlPressekontakt:Gilliane Palmer / +31641899515 / info@bound2b.com and info@xolution.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73241/5803767OTS: Bound2B B.V.