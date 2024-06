Grevesmühlen (ots) - Im vergangenen Jahr wurden drei Flurstücke im Industrie-und Gewerbegebiet Upahl verkauft. Daraus ergaben sich Erträge in Höhe von rund780.000,- Euro. Das ist das beste Ergebnis seit 16 Jahren. Die Flurstücke sindim Eigentum der WFG. Durch die Verkäufe konnten zwei neue Firmen im Industrie-und Gewerbegebiet angesiedelt werden. Ein Bestandsunternehmen erwarb einweiteres Flurstück zur Firmenerweiterung. "Die Nachfrage war trotz allgemeinerWirtschaftsflaute und Krisenstimmung auf einem guten Niveau", resümiertWFG-Geschäftsführer Martin Kopp. "Zwar wurden konjunkturbedingt insgesamt rund30 Prozent weniger Anfragen nach Gewerbeflächen bei derWirtschaftsförderungsgesellschaft gestellt als im Vorjahr. Die Anfragen in 2023waren dafür sehr konkret, weshalb wir ein so gutes Ergebnis erzielen konnten",so Kopp.Tino Schomann, Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg und Vorsitzender derGesellschafterversammlung sieht die kreiseigene Wirtschaftsförderung und denWirtschaftsstandort Nordwestmecklenburg auf einem guten Weg. "Durch die hohenErträge aus Gewerbeflächenverkäufen konnte die Gesellschaft allein aus denVerkaufserlösen im vergangenen Jahr finanziert werden. Das entlastet denKreishaushalt. Außerdem bereitet die Gesellschaft für 2024 vier weitereFlächenverkäufe im Industrie- und Gewerbegebiet Upahl vor. Zwei bestehendeFirmen wollen sich erweitern", sagt Schomann. "Das zeigt, das trotz schwacherBinnenkonjunktur auch Bestandsfirmen in Nordwestmecklenburg investieren.Investition bedeutet Vertrauen in die Zukunft. Außerdem nehmen dieAnsiedlungsanfragen in diesem Jahr wieder zu" ergänzt Kopp.Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft schließt das Wirtschaftsjahr 2023 miteinem Jahresüberschuss von rund 62.000,- Euro ab. Die Erträge lagen bei rund880.000,- Euro. Die Eigenkapitalquote lag bei rund 93 Prozent. Die Bilanzsummestiegt zum Vorjahr leicht von circa 1,3 auf 1,4 Millionen Euro. Werden alleFaktoren gemeinschaftlich betrachtet, war 2023 das erfolgreichste Jahr der WFGseit ihrer Gründung vor über 30 Jahren.Pressekontakt:Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH, August-Bebel-Straße1, 23936 GrevesmühlenE-Mail: m.kopp@wfg-nwm.de, Internet: www.wfg-nwm.de, V.i.S.d.P.: Martin KoppWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175412/5803770OTS: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH