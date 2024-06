- Weltweite Anerkennung durch die World Health Organization (WHO): Aufnahme unterstreicht die Bedeutung von RECCE 327 (R327) bei der Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen

- Einzigartiger Wirkmechanismus: R327 wurde als „ATP Production Disruptor“ (Unterbrecher der Synthese von Adenosintriphosphat) definiert und ist der einzige Wirkstoff in dieser Kategorie

- R327 wird als neuartiges Therapeutikum gegen ein breites Spektrum von lebensbedrohlichen und resistenten Bakterien anerkannt

SYDNEY Australien, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass sein primärer Antiinfektiva-Kandidat – RECCE 327 (R327) – in den aktuellen Report der World Health Organisation (WHO) zu antibakteriellen Wirkstoffen in der präklinischen und klinischen Entwicklung aufgenommen wurde.

Der Bericht befasst sich mit traditionellen und nicht-traditionellen antibakteriellen Wirkstoffen, die sich weltweit in der Entwicklung befinden, und bewertet, inwieweit sich die derzeitige Pipeline für Infektionen eignet, die durch prioritäre Krankheitserreger gemäß der aktualisierten WHO-Liste der bakteriellen prioritären Erreger für 2024 verursacht werden.

R327 wurde von der WHO als sogenannter „ATP Production Disruptor“ definiert und ist der einzige Wirkstoff in dieser Kategorie. Adenosintriphosphat (ATP) ist die Energiequelle für die Nutzung und Speicherung auf zellulärer Ebene. Wird die Unterbrechung (Disruption) der ATP-Produktion in Bakterienzellen als Hauptwirkmechanismus, und nicht sekundär zu anderen Zellstörungsmechanismen, angesteuert, birgt sie das Potenzial, sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Krankheitserreger wirksam zu sein.

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals: „Wir freuen uns über die Aufnahme von R327 in die Liste der antibakteriellen Produkte, mit denen die ernsten Gesundheitsbedrohungen durch Antibiotikaresistenzen auf globaler Ebene bekämpft werden sollen. Die Nachfrage nach neuen Antibiotika-Therapien ist groß, und dieser Report zeigt einmal mehr auf, welches Potenzial R327 als neuartiges Therapeutikum gegen ein breites Spektrum von lebensbedrohlichen und resistenten Bakterien birgt.“

