FRANKFURT (dpa-AFX) - Klare Kursgewinne haben die Papiere von Rüstungskonzernen am Dienstag wieder auf Erholungskurs gebracht. Die jüngste Schwäche scheint damit vorerst beendet. Bis Anfang April waren Rüstungstitel besonders stark gelaufen, angetrieben von den Kriegen in der Ukraine und in Gaza sowie den Spannungen zwischen China und Taiwan. Dann aber war die Luft raus, Anleger zogen es vor, erst einmal Gewinne mitzunehmen.

Auch die allgemeine Marktschwäche in der ersten Juni-Hälfte ließ Rüstungswerte nicht aus. Es belastete nach dem Rechtsruck bei der Europawahl die Unsicherheit um die weitere politische Entwicklung in Frankreich angesichts der von Präsident Emmanuel Macron angesetzten Neuwahlen. Anleger fürchteten, dass eine gemeinsame europäische Linie in puncto Verteidigungsausgaben aus dem Blick geraten könnte. Die Märkte tendierten allerdings bei politischen Risiken gern zu Übertreibungen, schrieben die Strategen der Schweizer Bank UBS. Viel Negatives sei inzwischen eingepreist.