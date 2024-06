Auch bei der Deutschen Goldmesse in Frankfurt waren Anfang Mai die Folgen der langjährigen Talfahrt der Minenaktien nicht zu übersehen: Statt über 30 Unternehmen im Vorjahr, kamen nur 20. Deutlich geringer war zudem das Publikumsinteresse. Das Veranstaltungsfazit könnte lauten: Die Leidenszeit vieler Junior-Minenunternehmen ist trotz des jüngsten Goldpreisanstiegs noch nicht vorbei – aber die Talsohle ist durchschritten.

Equinox Gold erstmals in Frankfurt

Equinox Gold, ein Edelmetallförderer mit sieben Minen und 1,6 Milliarden. Euro Börsenwert, war der mit weitem Abstand größte Teilnehmer bei dieser Goldmesse. Aktueller Anlass: Das Unternehmen kauft dem Minenfinanzierer Orion für 995 Millionen US-Dollar dessen 40 Prozent-Anteil an der Greenstone-Mine ab, die diesen Sommer den Betrieb aufnimmt (geplante Jahresförderung: 400.000 Unzen). Die Gesamtkosten für Erwerb und Bau von Greenstone liegen damit für Equinox Gold bei 1,85 Milliarden US-Dollar – das ist relativ preiswert für eine der größten und profitabelsten Goldminen Kanadas. Equinox hat danach etwa 1 Milliarden US-Dollar Schulden (dazu kommt eine Wandelanleihe über 451 Millionen US-Dollar, die in eigenen Aktien zurückgezahlt wird). Das ist hoch für ein Unternehmen dieser Größe, aber tragbar beim derzeitigen Goldpreis. Equinox dürfte 2025, wenn Greenstone vollständig in Betrieb ist, das von Chairman Ross Beaty ausgegebene Ziel von 1 Millionen Unzen Gold Jahresproduktion erreichen können. Das Unternehmen bleibt aber trotz der Inbetriebnahme von Greenstone ein Förderer mit relativ hohen Kosten. Das führt zu einem "irren Hebel": Wenn der Goldpreis um 5 Prozent zulegt, steigt der operative Gewinn um 30 Prozent. Für den Anleger bietet Equinox Gold eine wenig riskante Möglichkeit, von einem weiter steigenden Goldpreis überproportional zu profitieren.