Vancouver, British Columbia – 18. Juni 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) („Hybrid“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Produzent industrieller, brennstofffreier Energielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Produkte von Hybrid in einem der beiden großen Warenlager seines kürzlich angekündigten Vertriebspartners Colony Hardware bereits ausverkauft sind. Aufgrund der starken Nachfrage hat Colony Hardware nun eine größere Nachbestellung aufgegeben. Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Reichweite der innovativen Energieprodukte von Hybrid auszuweiten und substanzielles Umsatzwachstum zu erzielen.

Der schnelle Ausverkauf und die anschließende Bestellung zur Bestandsaufstockung unterstreichen den unmittelbaren Erfolg der Vertriebspartnerschaft zwischen Hybrid Power Solutions und Colony Hardware, die am 6. Juni 2024 bekannt gegeben wurde. Ziel der Partnerschaft ist es, die Reichweite der innovativen Energieprodukte von Hybrid über das umfangreiche Netz von Colony Hardware mit 64 Standorten in den Vereinigten Staaten zu erweitern.

„Wir sind begeistert von der überwältigenden Resonanz auf unsere Produkte bei Colony Hardware“, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. „Die Tatsache, dass unsere Produkte in einem seiner großen Lager so schnell nach Bekanntgabe der Partnerschaft ausverkauft waren, bestätigt die starke Nachfrage nach unseren brennstofffreien Energielösungen. Wir arbeiten eng mit Colony Hardware zusammen, um eine rasche Wiederaufstockung der Lagerbestände zu gewährleisten und ihre kontinuierlichen Verkaufsbemühungen zu unterstützen.“

Die größere Nachbestellung von Colony Hardware zeigt die Skalierbarkeit der Fertigungskapazitäten von Hybrid Power Solutions und die Bereitschaft des Unternehmens, eine zunehmende Nachfrage zu bedienen. Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, über sein wachsendes Vertriebsnetz zuverlässige, nachhaltige Energielösungen für Branchen mit Bedarf bereitzustellen.

„Dieser frühe Erfolg mit Colony Hardware stärkt unser Vertrauen in die Partnerschaft und ihr Potenzial, ein erhebliches Umsatzwachstum zu erzielen“, fügt Byrne hinzu. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Colony Hardware, da wir gemeinsam daran arbeiten, saubere Energielösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“